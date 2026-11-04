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Senador eleito nos EUA brinca com significado de seu sobrenome no Brasil: 'Não vou roubar sua garota'

Político viralizou entre brasileiros por associação do sobrenome à gíria popular e aproveitou a repercussão para fazer piada nas redes sociais.

O senador eleito pelo Texas, James Talarico, entrou na brincadeira com a repercussão de seu sobrenome entre os brasileiros - (crédito: Reprodução/X)
O senador eleito pelo Texas, James Talarico, entrou na brincadeira com a repercussão de seu sobrenome entre os brasileiros - (crédito: Reprodução/X)

O senador eleito pelo Texas, James Talarico, entrou na brincadeira com a repercussão de seu sobrenome entre os brasileiros. Nesta quarta-feira (4/11), o democrata resgatou uma publicação de 2020 em que comentava a associação de seu nome à gíria brasileira “talarico”, utilizada para definir homens que se envolvem com a companheira de um amigo.

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“Estou ficando viral no Brasil agora mesmo... Aparentemente, ‘talarico’ é gíria brasileira para ‘ladrão de esposas’. Olá, Brasil! Estou apenas fazendo uma boa política pública aqui no Texas — prometo que não vou roubar sua garota”, escreveu no X, em tom bem-humorado e acompanhado de emojis.

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A publicação voltou a circular após Talarico conquistar uma vaga no Senado americano nas eleições de meio de mandato. Sua vitória marcou o retorno de um democrata ao Senado pelo Texas após 38 anos.

Durante a campanha, o político defendeu pautas como o fortalecimento da educação pública, a ampliação do acesso à saúde e fez críticas à influência de bilionários na política. O resultado também representou um revés para os republicanos e para o presidente Donald Trump, que declarou apoio ao adversário de Talarico na disputa.

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Camily Oliveira

Repórter e Social Media

Jornalista formada pelo Centro Universitário do Distrito Federal, com experiência em comunicação pública e produção de conteúdo digital. Atuou na Agência Senado. É repórter e social media no Correio, onde cobre temas diversos da agenda nacional e local.

    Por Camily Oliveira
    postado em 04/11/2026 15:57
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