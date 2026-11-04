Senador eleito nos EUA brinca com significado de seu sobrenome no Brasil: 'Não vou roubar sua garota'

O senador eleito pelo Texas, James Talarico, entrou na brincadeira com a repercussão de seu sobrenome entre os brasileiros - (crédito: Reprodução/X)

O senador eleito pelo Texas, James Talarico, entrou na brincadeira com a repercussão de seu sobrenome entre os brasileiros. Nesta quarta-feira (4/11), o democrata resgatou uma publicação de 2020 em que comentava a associação de seu nome à gíria brasileira “talarico”, utilizada para definir homens que se envolvem com a companheira de um amigo.

“Estou ficando viral no Brasil agora mesmo... Aparentemente, ‘talarico’ é gíria brasileira para ‘ladrão de esposas’. Olá, Brasil! Estou apenas fazendo uma boa política pública aqui no Texas — prometo que não vou roubar sua garota”, escreveu no X, em tom bem-humorado e acompanhado de emojis.

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I’m going viral in Brazil right now... Apparently “talarico” is Brazilian slang for “wife-stealer.” ???? Olá, Brazil! ???????? I’m just making good public policy here in Texas — I promise I won’t steal your girl. https://t.co/MOxuhxP133 — James Talarico (@jamestalarico) November 11, 2020

A publicação voltou a circular após Talarico conquistar uma vaga no Senado americano nas eleições de meio de mandato. Sua vitória marcou o retorno de um democrata ao Senado pelo Texas após 38 anos.

Durante a campanha, o político defendeu pautas como o fortalecimento da educação pública, a ampliação do acesso à saúde e fez críticas à influência de bilionários na política. O resultado também representou um revés para os republicanos e para o presidente Donald Trump, que declarou apoio ao adversário de Talarico na disputa.