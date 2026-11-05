Moto usada por Batman em filme vai a leilão por valor inicial de R$ 1,6 mi

A motocicleta utilizada pelo ator britânico Christian Bale, o Batman na franquia de três filmes dirigidos por Christopher Nolan, vai a leilão em Londres, capital da Inglaterra. O item, usado pelo protagonista nas tramas dos filmes Batman: O Cavaleiro das Trevas (2008) e Batman: O Cavaleiro das Trevas Ressurge (2012), será leiloado por valor inicial de £225.000 mil (R$ 1,6 milhão) e pode chegar a £900.000mil (R$ 6,6 milhões). Os lances podem ser realizados virtualmente até 4 de dezembro.
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Segundo informações do site responsável por anunciar o leilão, a Propstore Auction, a moto, Batpod, tem 3,8 metros de comprimento, além de um conjunto de rodas e pneus de 31 polegadas. Além disso, tem 1,2 metro de largura e 1,07 metro de altura e escapamento integrado ao chassi. O motor foi produzido pela japonesa Honda. Ele é coberto, assim como o guidão, por painéis de fibra de vidro pintados de cinza metálico.
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No entanto, o veículo não poderá ser pilotado pelo comprador. A moto está sem bateria, tanque de gasolina e comandos de aceleração. Teve, ainda, todos os fluidos removidosa. O novo dono também vai adquirir um suporte de metal para exposição.
Algumas marcas e riscos na lateral direita da motocicleta mostram que trata-se do mesmo exemplar utilizado nas cenas de ação dos longas. Há ainda outros danos, como desgaste nos painéis, corrosão no chassi e deteriorização no suporte do canhão esquerdo. O objeto foi, posteriormente, usado para eventos de divulgação dos dois filmes. Para o longa de 2008, foram produzidas seis unidades.
Parte do acervo da Warner Bros., a Batpod foi vendida pela produtora em 2016. Agora, volta à venda com certificado de autenticidade fornecido pelo estúdio. Esta será a segunda vez que uma unidade do veículo passa pela Propstore Auction.
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