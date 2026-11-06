Ações vinculadas à IA registram queda após eleições nos Estados Unidos

Um segurança observa as imediações de uma entrada da Bolsa de Valores de Tóquio, em Tóquio, no dia 6 de novembro de 2026. - (crédito: AFP)

As ações das gigantes de tecnologia desabaram nesta sexta-feira (6) na Ásia, assim como na véspera em Wall Street, pressionadas pelos temores de uma regulamentação do setor de inteligência artificial após a vitória democrata nas eleições de meio de mandato nos Estados Unidos.

A Bolsa de Tóquio fechou em queda de 6%, enquanto em Taipé o recuo do grupo de semicondutores TSMC provocou, durante a sessão, uma baixa de 8% do índice Taiex, depois moderada para -3%.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Na Coreia do Sul, o índice Kospi da Bolsa de Seul chegou a operar em queda de 9%, o que acionou um mecanismo de interrupção automática que suspendeu as negociações por 20 minutos. No final da sessão, a baixa foi de 6%.

Em um primeiro momento, os investidores comemoraram a contundente derrota legislativa que os democratas impuseram na terça-feira ao Partido Republicano do presidente Donald Trump.

Pouco depois, no entanto, adotaram uma postura mais apreensiva, centrada no temor de que a mudança no Congresso americano afete investimentos cruciais em IA considerados importantes para o crescimento econômico.

Dos principais índices dos Estados Unidos, o mais afetado foi o Nasdaq, voltado para o setor de tecnologia, que fechou em queda de 5,5% na quinta-feira, em uma onda de vendas que atingiu a Nvidia e outras ações de semicondutores. Esta foi a pior sessão do Nasdaq em termos de perda percentual desde abril de 2025.

Na Coreia do Sul, nesta sexta-feira, os fabricantes de chips de memória, cujos modelos mais avançados são usados juntamente com outros semicondutores de processamento de dados para impulsionar as ferramentas de IA, também foram atingidos. A Samsung Electronics perdeu mais de 6%, enquanto a SK hynix caiu mais de 10%.

A queda em Nova York também penalizou as ações ligadas a chips no Japão, onde a Tokyo Electron recuou 9% e a Kioxia 13%.