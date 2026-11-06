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Ações vinculadas à IA registram queda após eleições nos Estados Unidos

Em um primeiro momento, os investidores comemoraram a contundente derrota legislativa que os democratas. Pouco depois, no entanto, adotaram uma postura mais apreensiva

Um segurança observa as imediações de uma entrada da Bolsa de Valores de Tóquio, em Tóquio, no dia 6 de novembro de 2026. - (crédito: AFP)
Um segurança observa as imediações de uma entrada da Bolsa de Valores de Tóquio, em Tóquio, no dia 6 de novembro de 2026. - (crédito: AFP)

As ações das gigantes de tecnologia desabaram nesta sexta-feira (6) na Ásia, assim como na véspera em Wall Street, pressionadas pelos temores de uma regulamentação do setor de inteligência artificial após a vitória democrata nas eleições de meio de mandato nos Estados Unidos.

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A Bolsa de Tóquio fechou em queda de 6%, enquanto em Taipé o recuo do grupo de semicondutores TSMC provocou, durante a sessão, uma baixa de 8% do índice Taiex, depois moderada para -3%.

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Na Coreia do Sul, o índice Kospi da Bolsa de Seul chegou a operar em queda de 9%, o que acionou um mecanismo de interrupção automática que suspendeu as negociações por 20 minutos. No final da sessão, a baixa foi de 6%.

Em um primeiro momento, os investidores comemoraram a contundente derrota legislativa que os democratas impuseram na terça-feira ao Partido Republicano do presidente Donald Trump.

Pouco depois, no entanto, adotaram uma postura mais apreensiva, centrada no temor de que a mudança no Congresso americano  afete investimentos cruciais em IA considerados importantes para o crescimento econômico.

Dos principais índices dos Estados Unidos, o mais afetado foi o Nasdaq, voltado para o setor de tecnologia, que fechou em queda de 5,5% na quinta-feira, em uma onda de vendas que atingiu a Nvidia e outras ações de semicondutores. Esta foi a pior sessão do Nasdaq em termos de perda percentual desde abril de 2025.

Na Coreia do Sul, nesta sexta-feira, os fabricantes de chips de memória, cujos modelos mais avançados são usados juntamente com outros semicondutores de processamento de dados para impulsionar as ferramentas de IA, também foram atingidos. A Samsung Electronics perdeu mais de 6%, enquanto a SK hynix caiu mais de 10%.

A queda em Nova York também penalizou as ações ligadas a chips no Japão, onde a Tokyo Electron recuou 9% e a Kioxia 13%.

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Por AFP
postado em 06/11/2026 07:08
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