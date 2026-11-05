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MERCADO FORMAL

DF gera 4,3 mil empregos formais em setembro, aponta Caged

Serviços lideraram a criação de vagas no Distrito Federal, com 3.377 postos; jovens de 18 a 24 anos e pessoas com ensino médio completo concentraram os maiores saldos

O setor de Serviços puxou a geração de vagas, responsável por quase 80% do saldo positivo registrado no mês - (crédito: Freepik)
O setor de Serviços puxou a geração de vagas, responsável por quase 80% do saldo positivo registrado no mês - (crédito: Freepik)

O Distrito Federal criou 4.327 empregos com carteira assinada em setembro de 2026, segundo dados do Novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), divulgados pelo Ministério do Trabalho e Emprego na quarta-feira (4/11). O setor de Serviços puxou a geração de vagas, responsável por quase 80% do saldo positivo registrado no mês.

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O segmento abriu 3.377 postos formais, seguido pelo Comércio, com 561 vagas, e pela Construção, que registrou saldo de 519 empregos. Na contramão, a Agropecuária perdeu 14 postos e a Indústria, 116. Ao todo, três dos cinco grandes grupos de atividades econômicas tiveram resultado positivo no período.

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O saldo de contratações também foi positivo para mulheres e homens. As trabalhadoras responderam por 2.678 vagas, enquanto os homens ocuparam 1.649 postos. A diferença indica maior participação feminina no resultado de setembro.

Os jovens de 18 a 24 anos concentraram o maior saldo de empregos no DF, com 1.919 vagas. Por escolaridade, trabalhadores com ensino médio completo lideraram as contratações, com 2.406 postos formais.

Brasil cria 121,3 mil vagas em setembro

O mercado de trabalho brasileiro registrou saldo de 121.305 empregos com carteira assinada em setembro. O resultado corresponde à diferença entre 2,21 milhões de admissões e 2,09 milhões de desligamentos.

De janeiro a setembro, o país acumulou 1,24 milhão de novos postos formais, crescimento de 2,65%. Nos 12 meses encerrados em setembro, foram abertas 787.073 vagas, uma alta de 1,65%. Com o resultado do mês, o estoque nacional chegou a 48,3 milhões de vínculos formais.

Quatro dos cinco grandes setores da economia tiveram saldo positivo. Serviços liderou, com 81.241 vagas, seguido pela Indústria (19.285), Comércio (15.697) e Construção (9.468). A Agropecuária fechou setembro com saldo negativo de 4.381 postos.

As cinco regiões brasileiras também registraram crescimento no emprego formal. O Nordeste teve o maior saldo, seguido pelo Sudeste. Entre as unidades da Federação, 26 das 27 registraram resultado positivo.

Estados com maior saldo de empregos em setembro

  • São Paulo: 19.391 vagas
  • Pernambuco: 13.371 vagas
  • Alagoas: 11.110 vagas

O salário médio real de admissão no país foi de R$ 2.429,41 em setembro. Na comparação com o mesmo mês de 2025, houve aumento de R$ 44,90, equivalente a 1,88%.

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Nathallie Lopes

Repórter

Jornalista e também formada em relações internacionais. É repórter do site do Correio, onde escreve sobre temas diversos, e assina o Blog do Servidor

Por Nathallie Lopes
postado em 05/11/2026 19:36 / atualizado em 05/11/2026 19:48
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