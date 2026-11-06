Pai de Meghan Markle é preso acusado de ter conteúdo de abuso infantil

Pessoas caminham, no dia 1º de novembro de 2026, no interior de um depósito onde autoridades mexicanas apreenderam uma unidade de armazenamento com pertences do norte-americano Thomas Markle, pai da Duquesa de Sussex, Meghan Markle, durante uma busca por suposto material de abuso sexual infantil - (crédito: Guillermo Arias/AFP)

O norte-americano Thomas Wayne Markle, de 82 anos, pai da duquesa de Sussex, Meghan Markle, foi preso nesta sexta-feira (6/11), na Flórida, após uma investigação federal identificar materiais suspeitos de abuso sexual infantil em dois depósitos alugados por ele na região de Los Angeles. A detenção, divulgada inicialmente pelo tabloide britânico Daily Mail e confirmada pela CBS News, ocorre em meio a denúncias que já haviam provocado manifestações públicas da filha, com quem ele não mantém contato desde 2018.

De acordo com o Departamento de Justiça dos Estados Unidos, Thomas responde a uma acusação federal de posse de pornografia infantil. Os investigadores encontraram fotografias e outros registros de violência sexual contra crianças em espaços de armazenamento que ele mantinha desde 2008. Entre as evidências recolhidas estão imagens nas quais um homem, identificado por uma testemunha como sendo o pai de Meghan, aparece ao lado de meninas que ainda não haviam atingido a puberdade.

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Ao todo, agentes do FBI apreenderam aproximadamente 78 itens durante as buscas, incluindo negativos fotográficos, slides e livros. O material foi submetido à análise das autoridades, que detalharam parte das descobertas em uma declaração juramentada apresentada no âmbito da investigação.

Dois dos registros descritos no documento mostram um adulto, apontado como Thomas por uma testemunha, em situações sexualmente explícitas com uma menina nua. Uma terceira fotografia retrata outra criança sem roupas em um ambiente que, segundo os investigadores, se assemelha a um quarto de uma rede de motéis das Filipinas.

Morador de Lakeland, na Flórida, Thomas deverá comparecer ainda nesta sexta-feira a um tribunal federal em Tampa, onde responderá formalmente à acusação.

Denúncias anteriores e investigação

As suspeitas envolvendo o pai da duquesa já haviam chegado à imprensa em outubro, quando o jornal britânico The Sun publicou uma reportagem sobre a suposta descoberta de imagens de abuso sexual infantil em uma antiga residência dele nas Filipinas. Segundo a publicação, o material teria sido encontrado por seu filho, Thomas Markle Jr., irmão de Meghan.

Na ocasião, Thomas rejeitou as acusações e classificou as informações divulgadas como "um monte de mentiras". Em entrevista ao Daily Mail, ele também negou qualquer envolvimento nos crimes mencionados.

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"Eu jamais faria o que estão me acusando. É a pior coisa da qual alguém poderia me acusar."

As denúncias também chegaram ao conhecimento do FBI, que informou, no mês passado, estar acompanhando o caso e disposto a colaborar com as autoridades filipinas. Em comunicado, a agência afirmou que investigaria possíveis violações da legislação federal norte-americana relacionadas às suspeitas.

Afastamento da filha

A relação entre Meghan Markle e o pai é marcada por um rompimento que se prolonga há oito anos. Os dois estão afastados desde 2018, ano em que a atriz se casou com o príncipe Harry. Thomas não participou da cerimônia, e Meghan foi acompanhada até o altar pelo então príncipe Charles, atual rei do Reino Unido.

Desde então, o norte-americano não conheceu os dois netos, filhos do casal. Apesar da distância, houve uma tentativa de contato no ano passado, quando Meghan lhe enviou uma carta durante uma internação hospitalar. Na ocasião, Thomas precisou amputar a perna esquerda em decorrência de um coágulo sanguíneo.

Com a divulgação das primeiras denúncias, em outubro, a duquesa se pronunciou publicamente e declarou estar "profundamente angustiada" com as informações. Ela também revelou que já havia tomado conhecimento de suspeitas relacionadas ao pai anos antes de o caso ganhar repercussão.

Segundo Meghan, uma carta contendo acusações preocupantes contra Thomas foi encaminhada, em 2018, à Polícia Metropolitana de Londres e à unidade responsável pela proteção da família real e de autoridades. O documento teria sido posteriormente compartilhado com ela, acompanhando a garantia de que as informações estavam sendo apuradas.

A duquesa relacionou essas preocupações à decisão de manter o pai afastado de seus filhos. Em sua manifestação, ela contestou a maneira como parte da imprensa retratou o rompimento familiar e sustentou que a medida teve como objetivo preservar a segurança das crianças.

"Espero que agora fique claro que, apesar da distorção causada por certas publicações da mídia ao longo dos anos, qualquer distanciamento do meu pai e minha decisão de não permitir que ele tivesse contato com nossos filhos se deu por um único motivo: protegê-los."

A versão apresentada por Meghan, contudo, não foi acompanhada de uma confirmação sobre a existência de uma investigação britânica contra Thomas. Após a divulgação do relato, a Polícia Metropolitana de Londres informou que realizava verificações internas para determinar se seus agentes haviam efetivamente entregado a carta à duquesa.

Conforme publicou a revista norte-americana Variety, o entendimento é de que a corporação britânica não investigou Thomas Markle Sr. e tampouco conduz atualmente qualquer apuração sobre ele.

Ao encerrar o comunicado, Meghan manifestou o desejo de que as autoridades esclareçam as denúncias e responsabilizem eventuais envolvidos, ressaltando que a proteção das vítimas deve permanecer no centro das investigações.

"Embora a dimensão do que foi descoberto seja mais repugnante do que se possa imaginar, minha sincera esperança é que a justiça seja feita e que a prioridade continue sendo a segurança e a proteção de crianças inocentes".