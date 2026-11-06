Senado paraguaio aprova impeachment de Santiago Peña por unanimidade

O presidente do Paraguai, Santiago Peña, foi destituído de seu cargo nesta sexta-feira (6/11) após um rápido processo de impeachment. A queda de Peña aconteceu em meio a um dos maiores escândalos financeiros do país, que envolveu o fechamento do banco Ueno.

A destituição foi aprovada por 44 votos favoráveis e uma ausência (de um total de 45 cadeiras).

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"De acordo com o resultado da votação, declara-se culpado o acusado Santiago Peña Palacios por mau desempenho de suas funções e, consequentemente, ele é destituído de pleno direito do cargo de presidente da República do Paraguai", afirmou o presidente do Senado, Basilio Núñez.

A crise política no Paraguai começou após a queda do Ueno Bank, um dos maiores do país, o que deixou milhões de clientes sem acesso às suas contas. O caso provocou inúmeras manifestações em Assunção, capital do Paraguai, e aumentou a pressão sobre Peña, acusado de envolvimento com o banco.

O presidente era considerado um dos líderes da direita latino-americana. Ligado ao mercado financeiro, Peña, de 47 anos, foi economista do Fundo Monetário Internacional (FMI) e fez parte da holding controladora do Ueno até março de 2025.

Ele tentou renunciar no último dia 5/11, mas a Câmara dos Deputados não aceitou seu pedido e iniciou o seu processo de impeachment.

Caso a renúncia tivesse sido aceita, ele teria um cargo vitalício no Senado, condição reservada a ex-presidentes paraguaios que garante imunidade parlamentar e participação em debates, mas sem votar.

O vice-presidente, Pedro Alliana, deve assumir o cargo de presidente ainda nesta sexta-feira (6/11).