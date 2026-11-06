Filha do presidente do Paraguai é criticada por camiseta: "Taxem os pobres"

A polêmica envolvendo suposto perfil de Costanza Peña surge em meio ao avanço do processo de impeachment e à tentativa de renúncia de seu pai da Presidência - (crédito: Reprodução/Redes sociais)

Uma fotografia da estudante Costanza Peña, filha do presidente do Paraguai, Santiago Peña, provocou uma onda de críticas nas redes sociais nesta sexta-feira (6/11). Na imagem, que passou a circular na internet, a jovem aparece diante do espelho de uma academia usando uma camiseta com a frase em inglês "Tax the poor", que significa "taxem os pobres". A repercussão ocorre em meio à grave crise bancária que atinge o país e levou o pai dela a apresentar sua renúncia à Presidência.

A mensagem estampada na roupa foi interpretada por internautas como uma demonstração de insensibilidade diante das dificuldades enfrentadas pela população paraguaia. Parte das manifestações classificou a atitude como de "forte insensibilidade social", especialmente após o colapso do Ueno Bank, que deixou milhões de clientes sem acesso às próprias economias.

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A imagem foi associada a uma conta privada do Instagram (link), criada em abril de 2019 e apontada como um possível perfil pessoal de Costanza. Já a página oficial da estudante (presente no link) estava indisponível no momento da publicação desta reportagem. Não foi possível determinar quando a fotografia foi tirada.

A indignação também chegou à Universidade Columbia, em Nova York, nos Estados Unidos, onde a jovem estuda. Usuários passaram a comentar nas publicações da instituição, inclusive em uma postagem sobre as folhas de outono no campus de Morningside, exigindo que a estudante fosse expulsa.

Entre as mensagens deixadas na página da universidade, internautas repetiram a expressão "Costanza fora", em uma mobilização que ultrapassou os perfis diretamente relacionados à família presidencial.

Publicação sobre o outono no campus de Morningside virou palco de protestos virtuais, reunindo centenas de comentários com a hashtag e a expressão "Costanza fora" (foto: Reprodução/Instagram)

Uma página do Instagram administrada por estudantes da Columbia também passou a divulgar relatos anônimos de pessoas que criticam a jovem. Em uma das publicações, um usuário afirmou que seus pais perderam todas as economias em decorrência da crise financeira no Paraguai.

"Como alguém cujos pais perderam todas as suas poupanças por causa desta situação no Paraguai, quero agradecer a esta página por dar visibilidade a este assunto. A culpa das decisões financeiras da família pode não ser desta garota, mas fazer piadas constantes com os pobres quando somos nós somos aqueles de quem eles tiram proveito é absurdo.", escreveu.

Depoimento anônimo publicado na rede administrada por alunos criticando a atitude da jovem e relatando o impacto financeiro na própria família (foto: Reprodução/Instagram)

Na mesma manifestação, o autor reconheceu que Costanza não seria necessariamente responsável pelas decisões financeiras de sua família, mas condenou o que considera uma postura de deboche em relação à população de baixa renda.

Crise bancária e renúncia de Santiago Peña

O Paraguai enfrenta uma crise política e financeira desencadeada pelo colapso do Ueno Bank, uma das maiores instituições bancárias digitais do país. Na terça-feira (3/11), o Banco Central paraguaio determinou a intervenção na instituição após identificar graves problemas de solvência, deixando aproximadamente 2,9 milhões de clientes sem acesso imediato às contas.

O episódio também colocou sob questionamento a relação de Santiago Peña com o banco, que recebeu recursos de órgãos públicos durante seu governo, inclusive de entidades responsáveis pela administração de fundos previdenciários. O presidente, que já teve participação em um grupo empresarial ligado à instituição financeira, enfrenta acusações de conflitos de interesses e irregularidades na gestão desses recursos. Ele nega ter cometido ilegalidades.

Leia também: Peña pede 72 horas a mais para apresentar defesa contra impeachment

Pressionado pelas manifestações populares e pelo avanço de um processo de impeachment, Peña anunciou sua renúncia na quinta-feira (5/11), por meio das redes sociais. Entretanto, a saída não foi formalizada pelo Congresso, que não conseguiu concluir a votação sobre o pedido por falta de quórum.

O presidente permanece no cargo enquanto o Senado conduz o julgamento político aprovado pela Câmara dos Deputados. Nesta sexta-feira (6/11), Peña solicitou um prazo adicional de 72 horas para preparar sua defesa, alegando que o período inicialmente concedido era insuficiente para examinar as acusações.





