Inundações em Gaza agravam crise humanitária de palestinos

Palestinos deslocados tentam remover uma poça de água do lado de fora de suas tendas alagadas, em meio a chuvas intensas, no bairro de Al-Remal, na cidade de Gaza, em 7 de novembro de 2026. - (crédito: AFP)

Três crianças e duas mulheres morreram na noite de domingo (8) quando um barranco de areia desabou sobre as tendas de famílias deslocadas. As barracas ficavam em um centro de acolhimento em Deir al-Balah, na região central da Faixa de Gaza.

As chuvas pioram as condições sanitárias dos palestinos, que já enfrentam dificuldades por causa da destruição causada pela guerra. Segundo a Autoridade Nacional Palestina, quase 2 milhões de pessoas vivem em cerca de 270 mil tendas. Destas, 400 mil estão em áreas com risco de inundação.

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As inundações cobriram grandes áreas do enclave, e milhares de barracas foram alagadas. Em alguns campos de deslocados, a água chegou a 1,5 metro de altura. A Defesa Civil recebeu mais de 1.500 pedidos de socorro.

O gabinete de imprensa afirma que a água não consegue escoar porque mais de 700 km da rede de esgoto de Gaza foram destruídos por Israel. A rede pluvial também está severamente danificada.

Na quinta-feira (5), o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pediu ao primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, que acelere a implementação do plano de paz para Gaza. Segundo agências internacionais, o pedido foi feito em uma conversa por telefone.