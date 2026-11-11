Milhares de escolas italianas são alvo de falsos alertas de bomba

Cerca de 6.300 centros públicos receberam ameaças, dos 7.476 existentes na Itália, segundo o ministro da Educação, Giuseppe Valditara, citado pela imprensa - (crédito: Stefano Rellandini/AFP)

Milhares de escolas italianas receberam por e-mail, nesta quarta-feira (11), falsos alertas de bomba que levaram à evacuação de algumas delas, sem que tenha sido identificado nenhum "perigo concreto", segundo a primeira-ministra Giorgia Meloni.

Ameaças semelhantes, também consideradas alertas falsos, foram denunciadas em escolas do Reino Unido e da Irlanda, o que, segundo a imprensa, provocou a evacuação de vários colégios na Escócia.

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Cerca de 6.300 centros públicos receberam ameaças, dos 7.476 existentes na Itália, segundo o ministro da Educação, Giuseppe Valditara, citado pela imprensa.

A presidente do Conselho de Ministros italiano, Giorgia Meloni, garantiu, na noite de quartafeira, que nenhum dos alertas permite, nesta fase, concluir que exista uma ameaça concreta.

"Em muitos centros, os alunos saíram, as forças da ordem revistaram sala por sala e digo de imediato o mais importante: não foi encontrado nada, em nenhuma escola", declarou Meloni em uma mensagem em vídeo ao final de uma reunião em Roma com os ministros competentes, bem como com os dirigentes dos serviços de inteligência e de cibersegurança.

Non permetteremo a una mail anonima di decidere il calendario scolastico dei nostri figli. Chi ha fatto questo voleva una Nazione ferma e impaurita. Troverà una Nazione che domani si sveglia, accompagna i figli a scuola e va a lavorare. È questa la risposta, ed è la più forte che abbiamo. — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) November 11, 2026

Giorgia Meloni considerou que essas mensagens tinham como objetivo, antes de tudo, "assustar", provocar "suspeitas" e "caos". Os investigadores italianos trabalham com seus pares europeus para identificar os autores dessas mensagens, acrescentou, sem especular sobre a sua origem.

Na semana passada, uma série de falsas ameaças de bomba contra voos comerciais e também contra alguns meios de comunicação abalou vários países europeus.

Sinal de alarme

Na escola de ensino médio Virgilio, em Roma, vários alunos disseram que nem sequer tiveram tempo de recolher seus pertences após receber o aviso.

"O diretor foi ao pátio e nos disse que havia chegado um e-mail com uma ameaça de bomba e, logo em seguida, o prédio foi evacuado", contou à AFP Sofia De Ponte, estudante de 19 anos do colégio Virgilio.

A polícia ainda não havia chegado à escola porque teve de responder a "uma lista de espera muito longa" de instituições que precisavam ser inspecionadas, explicou De Ponte.

De acordo com a imprensa italiana, o ministro da Educação pediu à população que não entre em pânico diante da onda de ameaças.

Violetta Uboldi, professora de artes na escola Brera, em Milão, disse que as crianças comemoraram o fim antecipado do dia letivo. "Acho que houve um grito de alegria porque as aulas tinham acabado. Essa foi a reação", afirmou.

Mas Angélica, de 16 anos, aluna da escola, disse que ela e seus colegas ficaram um pouco assustados quando um professor os advertiu que não se tratava de uma simulação.

Segundo a imprensa italiana, a ameaça de bomba chegou em um e-mail supostamente enviado por alguém que se identificou como "Mikhail Andropov, líder do Vilayat do Misoginistão".

"Acabo de deixar em seu prédio, dentro de uma sacola plástica, um poderoso explosivo com detonação à distância", dizia o e-mail.

Na semana passada, uma série de falsas ameaças de bomba contra voos comerciais e também contra alguns meios de comunicação abalou vários países europeus.

Danos e perturbações

O governo italiano tentou minimizar as ameaças. "Por ora, de acordo com as verificações realizadas, não há nenhum indício que sugira a existência de um perigo concreto", declarou Meloni em uma postagem no Facebook.

Antes, os alertas de bomba parecem "estar vinculados a uma estratégia destinada a gerar alarme e preocupação, a qual é atualmente objeto de todas as investigações minuciosas necessárias", assinalou Meloni.

Antonello Giannelli, presidente da associação de diretores de escolas italianas, afirmou em um comunicado que as ameaças eram "claramente falsas".

No entanto, acrescentou: "Este episódio demonstra até que ponto a irresponsabilidade, quando combinada com o extraordinário poder de comunicação das ferramentas de que dispomos hoje, pode causar danos e distúrbios em larga escala".

Nas últimas semanas, foram registrados alertas falsos de bomba em voos por toda a Europa, além de ciberataques contra os sistemas de refrigeração de supermercados em vários países europeus, entre eles a Itália.

O ministro das Relações Exteriores italiano, Antonio Tajani, afirmou, no sábado, ter sido vítima de "cibercriminosos", que divulgaram seus dados pessoais na internet devido ao apoio da Itália à Ucrânia.

Os ataques geraram uma preocupação crescente na Europa com a possibilidade de uma escalada da chamada guerra híbrida, uma estratégia que combina o uso da força tradicional com táticas não convencionais de desestabilização.

No mês passado, centenas de escolas da Irlanda do Norte, da Escócia, da Hungria e da Sérvia já tinham sido alvo de ameaças falsas.