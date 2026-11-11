Itália libera alunos após ameaças de bomba; outros países registraram alertas

Giorgia Meloni, primeira-ministra da Itália, afirmou que, até o momento, as verificações realizadas não apontaram nenhum indício de perigo concreto. - (crédito: Filippo MONTEFORTE / AFP)

Mais de 300 escolas na Itália tiveram de liberar os alunos nesta quarta-feira (11/11), após receberem ameaças de bomba por e-mail. Instituições de ensino do Reino Unido e da Irlanda também foram alvo das mensagens.

Leia também: Comissão da União Europeia investiga falsas ameaças de bomba que alteraram voos na Europa

A primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, afirmou, em uma publicação nas redes sociais, que, até o momento, as verificações realizadas não apontaram nenhum indício de que exista um perigo concreto. "As denúncias parecem estar, na verdade, relacionadas a uma estratégia destinada a gerar alarme e preocupação, que está sendo objeto de todas as investigações necessárias", disse.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Segundo ela, "o governo está acompanhando com grande atenção as numerosas denúncias de ameaças de bomba em instituições de ensino" e "as forças de segurança e as instituições, em todos os níveis, estão empenhadas em monitorar a situação e tranquilizar os cidadãos, as famílias e os profissionais da educação".

Leia também: Como a falta de perspectiva de futuro alimenta protestos de jovens na Europa

A premiê também afirmou que convocou uma reunião no Palácio Chigi, em Roma, para "avaliar a situação e coordenar as próximas iniciativas a esse respeito". Ao todo, alunos de 312 escolas foram liberados.

Veículos de imprensa italianos, como a Ansa e o La Repubblica, que tiveram acesso ao conteúdo do e-mail, informaram que a mensagem também continha uma ameaça direta a Meloni. A primeira-ministra, no entanto, não mencionou a ameaça pessoal em sua declaração.

No Colégio Mamiani, em Roma, os estudantes foram para as ruas pensando que o alarme era o sinal do intervalo e só souberam que havia uma ameaça de bomba depois que já estavam do lado de fora.

"Estão dizendo que foi um alerta de bomba porque chegou um e-mail de hackers russos dizendo que matariam todo mundo. Foi bastante violento", afirmou a estudante Anita Bartocci, de 18 anos.

O presidente da Associação Nacional de Diretores Escolares da Itália, Antonello Giannelli, disse que as ameaças eram "claramente falsas". "Este episódio mostra até que ponto a irresponsabilidade (...) pode causar danos e transtornos em larga escala", afirmou.

Leia também: O clima não segue mais o roteiro do passado

"Esperamos que em breve a origem dessas ameaças seja totalmente esclarecida e que os responsáveis sejam identificados", acrescentou.

Centenas de escolas do Reino Unido e da Irlanda também receberam uma série de e-mails com falsas ameaças de bomba. Apesar dos alertas, as autoridades dos países orientaram os professores a não liberar os alunos, por considerarem que as mensagens não tinham credibilidade.

Leia também: Lula discute minerais críticos e multilateralismo com Erdogan na COP31

A Polícia da Escócia afirmou que "nada leva a crer" que as mensagens "representassem uma ameaça crível". Já a Polícia da Irlanda do Norte disse que investiga "e-mails ameaçadores" provenientes de uma fonte "situada fora do Reino Unido".

Esse é o mais recente episódio de interrupção de atividades em instituições europeias, após falsas ameaças de bomba contra companhias aéreas e emissoras de rádio e televisão nas últimas semanas.

Os alertas, somados a outros incidentes, como os recentes ataques cibernéticos contra refrigeradores de supermercados, levaram alguns líderes e especialistas a falar sobre uma possível guerra híbrida no continente.

O vice-primeiro-ministro e ministro das Relações Exteriores da Itália, Antonio Tajani, afirmou no sábado, 7, que seus dados pessoais haviam sido vazados na dark web, parte da internet que não é indexada por mecanismos de busca convencionais e exige ferramentas específicas para ser acessada. Meloni atribuiu o vazamento a hackers pró-Rússia.

*Com informações de agências internacionais.