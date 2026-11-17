Segundo o governo, são necessárias cinco parcelas de US$ 10 bilhões cada - (crédito: MANDEL NGAN / AFP)

O governo de Donald Trump pediu nesta terça-feira (17) ao Congresso a aprovação de um orçamento de US$ 50,1 bilhões (R$ 290 bilhões) para modernizar a infraestrutura aérea do país, poucos dias depois de uma pane no sistema em âmbito nacional que suspendeu os voos durante quatro horas.

A paralisação do tráfego aéreo na sexta-feira foi a mais longa nos Estados Unidos desde os atentados de 11 de setembro de 2001 e provocou um caos nos aeroportos que se estendeu durante o fim de semana.

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O secretário de Transportes, Sean Duffy; o chefe da agência que regulamenta a aviação civil (FAA, na sigla em inglês), Bryan Bedford; e o diretor do Escritório de Administração e Orçamento da Casa Branca, Russ Vought, solicitaram os recursos em uma carta dirigida aos parlamentares americanos, na qual detalham como o dinheiro seria utilizado.

Duffy já havia solicitado informalmente esse valor na sexta-feira, pouco depois de a FAA ordenar a suspensão de todas as decolagens nos Estados Unidos, o que obrigou o cancelamento de milhares de voos.

Segundo o governo, são necessárias cinco parcelas de US$ 10 bilhões cada.

A primeira seria destinada à melhoria da tecnologia de controle de tráfego aéreo, incluindo as redes de comunicação. A segunda, à melhoria da infraestrutura aeroportuária do país. A terceira, à modernização de terminais antigos.

A quarta parcela financiaria cinco novos centros regionais de controle de tráfego aéreo, que substituiriam os 22 existentes atualmente. Os últimos US$ 10 bilhões seriam destinados à reforma ou à construção de 140 torres de controle.

"Equipamentos obsoletos e antigos interromperam as comunicações das aeronaves e os sinais de radar", escreveram os funcionários, que argumentaram que a crise evidenciou a urgência dos investimentos.

Duffy defendeu nesta terça-feira a ordem de suspensão dos voos como uma medida de precaução necessária por razões de segurança.

"Não vou pedir desculpas por ter fechado o espaço aéreo", declarou durante uma reunião com parlamentares no Capitólio, em Washington.

Ao seu lado, Bedford afirmou que, embora a origem da pane tenha sido atribuída a um roteador, suas causas exatas ainda não foram determinadas.

As agências de inteligência americanas descartaram a possibilidade de um ataque cibernético.

A solicitação de recursos adicionais gerou críticas dos democratas, que acusam Duffy de ter administrado mal os bilhões de dólares já destinados à FAA.

A democrata Rosa DeLauro, integrante do Comitê de Dotações Orçamentárias da Câmara dos Representantes, acusou Duffy de pedir um "resgate de US$ 50 bilhões sem um plano de verdade".

Trump atribuiu a responsabilidade pela pane a equipamentos obsoletos, mas também aos governos anteriores, e pediu ao Congresso que disponibilize os recursos solicitados.

Duffy também afirmou nesta terça-feira, no Capitólio, que "herdou uma rede antiga".

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