Mesmo com a instabilidade na agência, o repasse de informações de inteligência ao presidente Donald Trump na Ásia não foi comprometido - (crédito: NSA)

A Agência de Segurança Nacional dos Estados Unidos (NSA, na sigla em inglês) enfrenta uma falha em sua rede interna de comunicações nesta terça-feira (17/11). Segundo informações divulgadas pela emissora norte-americana CNN, a interrupção levou o órgão a reorganizar a chegada dos funcionários, com horários escalonados, enquanto busca identificar a origem e a dimensão do problema.

A instabilidade afeta a NSA Net, sistema utilizado pelos servidores para compartilhar informações sensíveis. Até o momento, não há indícios de que a falha esteja relacionada a um ataque cibernético, embora as circunstâncias da interrupção ainda não tenham sido esclarecidas.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Pessoas familiarizadas com a situação informaram à CNN que o problema não deve comprometer a comunicação de informações de inteligência ao presidente Donald Trump, que está em viagem oficial pela Ásia. O republicano se encontra nas Filipinas e tem previsão de seguir para a China nesta quarta-feira (18/11), onde estão programados encontros com o presidente chinês, Xi Jinping, e o líder russo, Vladimir Putin.

Vinculada ao Departamento de Defesa dos Estados Unidos, a NSA desempenha um papel central nas atividades de inteligência e proteção das comunicações governamentais. Ao lado da Agência Central de Inteligência (CIA), integra o grupo das principais instituições americanas responsáveis pela obtenção e análise de informações estratégicas.

Leia também: Trump quer novas barreiras para contratação de estrangeiros nos EUA

Entre suas atribuições, estão a interceptação e o processamento de dados sobre governos e organizações estrangeiras, além do desenvolvimento de tecnologias de criptografia. A agência também trabalha na proteção dos sistemas digitais utilizados pelo governo e pelas Forças Armadas, com o objetivo de prevenir espionagem e ataques cibernéticos.

A CNN informou que procurou a NSA para obter esclarecimentos sobre a falha e seus possíveis impactos operacionais, mas não havia recebido resposta até a publicação da reportagem.