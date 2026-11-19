Policiais de choque avançam em meio a uma fumaça verde durante um protesto convocado por sindicatos contra a reforma tributária do governo colombiano, em Bogotá, no dia 19 de novembro de 2026 - (crédito: AFP)

Milhares de estudantes, trabalhadores e militantes da oposição protestaram nesta quinta-feira (19/11) nas principais cidades da Colômbia contra o custo de vida e uma reforma tributária promovida pelo governo de Abelardo de la Espriella, que tem como alvo a classe média.

Com bandeiras, cartazes e palavras de ordem, as manifestações transcorreram, em sua maioria, de forma pacífica, embora algumas tenham terminado em confrontos com a polícia de choque, que utilizou gás lacrimogêneo e jatos d'água de veículos blindados.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Nas ruas de Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla e outras cidades, foram ouvidos gritos contra a iniciativa, que obriga um número maior de pessoas a pagar imposto de renda, ao mesmo tempo que reduz essa obrigação para as empresas.

A reforma também aumenta as contribuições para a saúde da classe média.

No poder desde 7 de agosto, De la Espriella "tomou medidas contra a população da Colômbia, tentou aumentar o IVA sobre a cesta básica, cortou o orçamento da cultura, cortou o orçamento da educação e, como estudantes, filhos de trabalhadores e integrantes da classe proletária, temos que sair às ruas para lutar por nossos direitos", disse à AFP, sob condição de anonimato, uma estudante de antropologia de 18 anos, com os olhos lacrimejando por causa do gás lançado pela polícia em frente à maior universidade pública do país, em Bogotá.

Ao longo do dia, o presidente publicou vídeos gravados na capital e em Cali enquanto acompanhava os protestos de dentro de uma caminhonete.

"Nem a violência, nem o terrorismo urbano, nem os bloqueios de vias são direitos de ninguém, e o Estado agirá com total firmeza contra aqueles que quiserem criar o caos", afirmou De la Espriella.

Em outubro, o presidente flexibilizou, por meio de decreto, o uso da força estatal durante os protestos, uma medida criticada por organizações de direitos humanos.

"Difícil comer"

A reforma, atualmente em discussão no Congresso, onde o governo conta com maioria, busca aumentar a arrecadação estatal para cobrir o elevado déficit fiscal, que deverá atingir 9,4% do PIB no próximo ano, segundo estimativas oficiais.

Trata-se do maior índice da América Latina, semelhante ao do Brasil, enquanto a inflação anual na Colômbia chegou a 6,30% em outubro de 2026, segundo dados oficiais.

Diante das críticas, De la Espriella retirou da proposta inicial o aumento do IVA sobre alimentos e produtos básicos, uma das medidas que havia provocado maior rejeição.

"Estamos tendo muita, muita dificuldade para comer. Alguns de nós estão considerando até voltar para a casa dos pais. Às vezes, somos obrigados a fazer apenas uma refeição por dia. É realmente decepcionante", afirmou Felipe Montaño, cineasta de 29 anos, em Bogotá, segurando um cartaz com os dizeres "desobediência civil".

Outro ponto sensível da reforma é a proposta de reduzir o limite de renda a partir do qual se aplica o imposto. Atualmente, a cobrança é feita sobre pessoas com rendimentos mensais superiores a cerca de US$ 1.419 (R$ 8.355). Com a reforma, passaria a atingir aqueles que recebem mais de aproximadamente US$ 985 (R$ 5.800).

"Um governo cuja política provoca fome e morte para o povo da Colômbia precisa sair imediatamente", declarou, em Cali, diante de milhares de apoiadores, Gustavo Petro, o primeiro presidente de esquerda da história do país (2022-2026).

"Fanfarrão"

Esta é a segunda grande mobilização contra o governo de De la Espriella, após uma manifestação multitudinária realizada em 14 de outubro.

Além da reforma tributária, os manifestantes expressam uma série de preocupações: o possível retrocesso nas reformas sociais conquistadas por Petro, como os aumentos recordes do salário mínimo e a redução da pobreza; além do temor de que as políticas de linha-dura do governo para combater o crime ameacem os direitos humanos.

De la Espriella, um advogado milionário de 48 anos, enterrou a política de paz de seu antecessor e promove, com o apoio dos Estados Unidos, um combate direto aos grupos armados que se financiam com o narcotráfico.

Darío Prada, um funcionário de 70 anos de Bogotá, criticou o fato de o presidente publicar frequentemente vídeos nos quais aparece com uma pistola na cintura, caminhando entre cadáveres de supostos guerrilheiros e narcotraficantes envolvidos em sacos brancos.

"É um fanfarrão, um palhaço (...) Dá uma dor no coração ver o que está acontecendo com o país", afirmou.

De la Espriella alcançou 48,3% de aprovação durante seus primeiros 100 dias de governo, embora apresente uma tendência de queda, segundo uma pesquisa da AtlasIntel.