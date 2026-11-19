O presidente dos EUA, Donald Trump, desembarca do Air Force One na Base Conjunta Andrews, em Maryland, no dia 19 de novembro de 2026 - (crédito: AFP)

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta quinta-feira (19/11) que acabou não se reunindo com o líder norte-coreano, Kim Jong Un, durante sua viagem pela Ásia porque sua agenda estava muito cheia, mas garantiu que os dois se encontrarão “em algum momento”, informou a NBC News.

“A relação existe, mas não nos reunimos”, declarou o presidente americano ao jornalista Gabe Gutierrez, da emissora, a bordo do Air Force One. “Havia reuniões demais, não teria funcionado (...) Teremos esse encontro em algum momento”, acrescentou.

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Trump havia sugerido na segunda-feira a possibilidade de uma reunião surpresa com Kim à margem da cúpula da Cooperação Econômica Ásia-Pacífico (Apec), da qual também participaram os presidentes da China, Xi Jinping, e da Rússia, Vladimir Putin.

No entanto, a influente irmã do líder da Coreia do Norte, Kim Yo Jong, afirmou no início de novembro que Pyongyang não tinha “nenhum motivo” para retomar o diálogo com os Estados Unidos, que chamou de “hostil”.

Trump, que costuma dizer que mantém uma boa relação com o dirigente norte-coreano, reuniu-se com Kim três vezes durante seu primeiro mandato.

Após o primeiro encontro, em Singapura, Trump chegou a afirmar que ele e Kim haviam se “apaixonado”, embora sua tentativa de obter avanços concretos na desnuclearização da Coreia do Norte tenha fracassado.