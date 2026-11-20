Embaixadas de outros países também foram atingidas durante ataque - (crédito: AFP)

Destroços de drones russos atingiram a embaixada brasileira em Kiev, na Ucrânia, na última quinta-feira (19/11). A informação foi confirmada pelo Ministério das Relações Exteriores, que condenou o ataque. As embaixadas da África do Sul, Áustria e Países Baixos também foram atingidas.

Em comunicado à imprensa, o Itamaraty afirma que não houve feridos ou danos materiais na embaixada. O governo brasileiro reforçou que, segundo a Convenção de Viena sobre Relações Diplomáticas de 1961 e a Convenção de Viena sobre Relações Consulares de 1963, as missões diplomáticas são invioláveis.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

“O Brasil recorda o dever das partes de respeitar o direito internacional humanitário, incluindo a obrigação de tomar todas as precauções possíveis para minimizar o número de vítimas civis e o dano a objetos civis”, diz a nota. “O governo brasileiro reitera seu apoio aos esforços diplomáticos em prol de uma solução negociada para o conflito e conclama as partes a avançarem no diálogo, com vistas ao estabelecimento de uma paz duradoura”.

Os ataques da Rússia utilizaram drones e mísseis contra a capital ucraniana, matando seis pessoas, de acordo com o primeiro-ministro da Ucrânia, Sergii Koretskyi. Pontes e estruturas de transporte e serviços públicos foram atingidas no bombardeio que causou incêndios em diferentes pontos da cidade.