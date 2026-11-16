Jerusalém — No terceiro andar de uma casa no bairro de Beit Hanina, em Jerusalém Oriental, uma enorme biblioteca com livros sobre a Palestina e sobre o conflito no Oriente Médio, além de cópias do Corão, salta aos olhos. O professor palestino Mohammed Dajani Daoudi, 80 anos, cuida do acervo com dedicação. Durante a subida das escadas até o recinto, é possível ver diplomas e fotos de Daoudi com personalidades, inclusive o ex-presidente americano Barack Obama, que fez questão de visitá-lo em sua residência. Diretor do Instituto Acadêmico Wasatia, em Jerusalém, é ativista pela paz, o intelectual virou notícia internacional em 2014 e causou polêmica, ao comandar a visita de 27 palestinos ao campo de concentração de Auschwitz. Três dias depois de receber um grupo de 11 jornalistas, no qual o Correio esteve representado, Daoudi falou com exclusividade à reportagem. Ele admitiu que Israel comete genocídio na Faixa de Gaza, defendeu a viagem a Auschwitz e falou sobre as possibilidades de paz entre palestinos e israelenses.

Por que a ideia de levar 27 estudantes palestinos até o campo de concentração de Auschwitz?

Foi um projeto trilateral intitulado "Corações de carne, não de pedra", implementado pela Universidade Friedrich Schuler, em Jena (Alemanha); pela Universidade Ben Gurion, pela Universidade de Tel Aviv e pelo Instituto Acadêmico Wasatia, em Jerusalém. A ideia central deste projeto foi estudar como o contato com o sofrimento do outro afeta a tendência de transição da guerra para a paz. Este estudo concentrou-se nas perspectivas de reconciliação entre israelenses e palestinos.

Não lhe causou preocupação que enviar palestinos para conhecer Auschwitz poderia soar polêmico, ante o fato de que eles sofrem o que muitos consideram um genocídio?

A viagem ocorreu em março de 2014, quando havia uma ocupação repressiva nos territórios palestinos, mas não um genocídio. O genocídio veio depois do ataque de 7 de outubro de 2023.

Então o senhor concorda que há um genocídio em curso em Gaza...



O ataque do Hamas, em 7 de outubro, levou ao genocídio em Gaza, quando bombas israelenses foram lançadas sobre pessoas inocentes, que não tinham abrigos ou que estavam em suas casas. As bombas não fazem discriminação entre casas, escolas e hospitais. E isso ainda continua... Não sabemos quantas pessoas ainda estão enterradas sob as ruínas das cidades bombardeadas.

O senhor defende a responsabilização de Nentanyhu e de outros líderes por isso?

Não sou um juiz para julgar pessoas. No Dia do Julgamento, Deus julgará entre nós.

Gostaria de falar novamente sobre a visita a Auschwitz... Que impacto isso teve em seus alunos?



A controvérsia gerada por este projeto evidenciou as complexas tensões históricas entre israelenses e palestinos. A visita causou um impacto profundo em meus alunos, conduzindo-os da ignorância ao conhecimento. Para desenvolver minha abordagem em prol de uma paz justa, recorri à "Alegoria da Caverna", do filósofo grego Platão: libertar os prisioneiros da caverna e permitir que avancem rumo ao mundo do conhecimento.

O senhor acredita que o massacre de 7 de outubro tornou uma solução para o conflito ainda mais complicada?

O objetivo de 7 de outubro foi ampliar o abismo entre os dois povos e sufocar qualquer esperança de encerrar o conflito e avançar rumo a uma solução política justa, movido pelo desejo de estabelecer um Estado — do rio ao mar — que exclua o outro: o Hamas almejando um Estado islâmico, e os sionistas extremistas, um Estado judaico. A guerra intensificou sentimentos coletivos de ódio, dor, sofrimento, desconfiança e o desejo de vingança. A violência, o fracasso das cúpulas de paz, promessas não cumpridas e injustiças já haviam semeado o desespero e o pessimismo quanto à possibilidade de se alcançar a paz. Contudo, mantenho a esperança de que, um dia, a paz baterá à nossa porta.

Quão longe o Oriente Médio está da paz?

Espero que não seja tão longe.

Como é possível resolver a questão do status de Jerusalém e o direito de retorno dos refugiados à Palestina?

Jerusalém é uma cidade sagrada, reverenciada pelas três religiões abraâmicas. Ela poderia ser proclamada capital de Israel e da Palestina sem precisar ser dividida. Quanto ao direito de retorno dos refugiados palestinos, este deveria ser concretizado por meio do retorno deles ao Estado da Palestina, assim como os judeus exercem o direito de retornar ao Estado judeu de Israel.

Mas como colocar fim ao ódio entre israelenses e palestinos e alcançar a paz?

Em um momento de desespero e de perda de esperança, acredito que a paz não seja apenas possível, mas alcançável. Estou convencido de que é possível pôr fim à inimizade, ao ódio e à raiva entre israelenses e palestinos, e alcançar a paz por meio da construção de confiança entre ambas as comunidades e do enfraquecimento de dogmas radicais. Extremistas conseguiram inviabilizar o processo de paz de Oslo, de 1993, entre Israel e a Organização para a Libertação da Palestina (OLP), pois se tratava de um acordo entre um Estado forte e uma organização ineficaz, e não de um acordo de paz entre Israel e a Palestina — dois Estados-membros da ONU com o mesmo status internacional. A religião pode desempenhar um papel fundamental na transição de um elemento que alimenta o conflito para um fator que ajuda a resolvê-lo. Governos democráticos internacionais devem apoiar ONGs moderadas e os setores sensatos e equilibrados, tanto em Israel quanto na Palestina, a fim de transformar a opinião pública em uma força politicamente influente, capaz de sustentar uma paz duradoura.

* O repórter viajou a convite da StandWithUs Brasil