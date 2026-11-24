A cantora iraniana que levou 74 chicotadas por se apresentar sem véu no YouTube - (crédito: BBC Geral)

Uma cantora que se apresentou sem o hijab obrigatório no Irã e quatro integrantes de sua banda e equipe de produção foram açoitados pelas autoridades iranianas, segundo os advogados dos artistas.

Parastoo Ahmadi, três músicos e um produtor receberam, cada um, 74 chibatadas na cidade de Qom, informou à BBC News um integrante da equipe de defesa.

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Ahmadi, de 29 anos, usou um vestido sem mangas durante um show transmitido ao vivo pela internet em dezembro de 2024. As leis do Irã proíbem apresentações públicas de mulheres e exigem que elas usem véus cobrindo a cabeça e roupas discretas.

Em junho deste ano, um tribunal criminal de Qom condenou Ahmadi e outras oito pessoas por "atentar contra a decência pública" por meio da publicação de "material obsceno e indecente", acusações que eles negaram.

Eles também foram proibidos de exercer atividades audiovisuais e de deixar o país por dois anos.

No fim de setembro, um tribunal de apelação em Qom rejeitou o recurso dos réus e confirmou a sentença, segundo seus advogados.

As condenações foram amplamente criticadas por outros artistas iranianos e ativistas dos direitos humanos, que alertaram que açoitamento constitui uma punição cruel, desumana e degradante, além de violar a proibição internacional da tortura.

Na segunda-feira (23/11), um dos advogados dos réus disse à BBC que Ahmadi e quatro de seus funcionários haviam recebido as chibatadas na terceira seção do Departamento de Execução de Sentenças Criminais de Qom.

"Fizemos tudo o que estava ao nosso alcance para anular a sentença ou, pelo menos, conseguir uma redução da pena ou sua suspensão, mas não tivemos sucesso", afirmou.

"Os outros advogados e eu tentamos até mesmo adiar a execução da sentença, mas o departamento responsável por sua aplicação insistiu em colocá-la em prática imediatamente."

O jornal reformista Etemad citou outro advogado de defesa, Mostafa Nili, que identificou os quatro homens açoitados ao lado de Ahmadi como Soheil Faghih-Nasiri, Amin Taheri, Amirali Pirnia e Mohsen Lashkari.

"Açoitarem Parastoo Ahmadi por cantar e se vestir como ela quer é uma violação flagrante de seus direitos fundamentais e uma demonstração assustadora da determinação das autoridades iranianas em reprimir a liberdade das mulheres e punir violentamente qualquer pessoa que ouse desafiar suas leis e políticas discriminatórias", afirmou Bahar Ghandehari, diretora de defesa de direitos do Centro pelos Direitos Humanos no Irã (CHRI), com sede nos Estados Unidos.

De acordo com a legislação iraniana, baseada na interpretação da lei islâmica adotada pelo país, mulheres e meninas que já atingiram a puberdade devem cobrir os cabelos com o hijab e usar roupas longas e folgadas que escondam as formas do corpo.

Em 2022, uma onda de protestos tomou conta da República Islâmica após a morte sob custódia de Mahsa Amini, uma mulher curda de 22 anos detida pela polícia da moralidade em Teerã, em setembro daquele ano, por supostamente usar o hijab de maneira "inadequada".

Mulheres queimaram seus véus ou os ergueram no ar durante as manifestações em todo o país contra as regras clericais. Centenas de pessoas foram mortas durante a repressão promovida pelas forças de segurança.

Desde então, muitas mulheres e meninas deixaram de cobrir os cabelos em público, desafiando abertamente o código de vestimenta. As autoridades responderam com ondas periódicas de prisões, advertências, fechamento de estabelecimentos comerciais e outras medidas.

Em janeiro deste ano, milhares de pessoas foram mortas e dezenas de milhares foram presas quando as forças de segurança reprimiram uma nova onda de protestos em massa contra o regime, desta vez motivada pela crise econômica do país.

Desde o início da guerra do Irã com os EUA e Israel, no fim de fevereiro, as autoridades intensificaram o uso da pena de morte contra manifestantes.

Segundo a organização Iran Human Rights, sediada na Noruega, ao menos 39 homens condenados em razão dos protestos de janeiro e outros dois condenados por sua participação nas manifestações de 2022 foram executados.

Também foram executadas 16 pessoas supostamente ligadas a grupos de oposição proibidos e outras 17 condenadas por espionagem ou colaboração com os EUA.

Outros 121 manifestantes detidos em janeiro, incluindo seis mulheres e cinco menores de idade, foram condenados à morte e correm risco de execução, afirma a organização.