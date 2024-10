Correio é reconhecido

Pablo Giovanni, Darcianne Diogo e Fernanda Strickland são finalistas do prêmio CNT de Jornalismo 2024 - (crédito: Ronayre Nunes/CB/D.A. Press)

O Correio Braziliense é finalistas da 31ª edição do Prêmio CNT de Jornalismo, considerado a mais importante premiação do setor, na atualidade. A lista dos 35 trabalhos finalistas, divididos em sete categorias, foi divulgada na quarta-feira.

A série de reportagens Piratas das estradas revelou a rotina de ilegalidades e o descaso com a segurança dos viajantes no transporte clandestino.

Assinam a série os repórteres Darcianne Diogo, Pablo Giovanni e Fernanda Strickland, com edição de José Carlos Vieira e Eduardo Pinho. As fotografias são de Kayo Magalhães, diagramação de Guilherme Dias e Eliezer dos Santos, e arte de Lucas Pacífico.

Segundo a Confederação Nacional do Transporte (CNT), que patrocina o prêmio, os trabalhos inscritos foram validados pela Comissão Organizadora e avaliados por um grupo de pré-selecionadores composto por cinco jornalistas com atuação acadêmica. Os critérios de avaliação incluíram relevância para o setor de transporte e para a sociedade, qualidade editorial, criatividade/originalidade e atualidade dos temas. Os vencedores serão anunciados na primeira semana de novembro.

Migrantes

A série foi dividida em três reportagens. A primeira trouxe a história de pessoas saídas de diferentes cidades do Maranhão com destino a Brasília. A segunda reportagem expôs um roteiro de irregularidades que se repete em todo o Brasil. Motoristas de ônibus clandestinos, muitas vezes operando com veículos em condições precárias, cruzam o país diariamente, colocando em risco a vida dos passageiros.

Na terceira e última reportagem da série, foi mostrado que a operação de ônibus clandestinos no Brasil não é recente. Com preços inferiores aos do mercado e maior flexibilidade de horários, essa opção atrai muitos brasileiros.

Outras contemplações

Os Admirados da Imprensa de Economia, Negócios e Finanças 2024 classificou 102 jornalistas e 76 veículos para o segundo turno. Entre os finalistas estão o Correio Braziliense, na categoria Jornal Impresso, e a repórter especial Rosana Hessel foi indicada para a categoria jornalista.

A jornalista Paloma Oliveto também está como finalista na categoria regional Centro-Oeste do Prêmio Einstein, dos Admirados da Imprensa de Saúde, Ciência e Bem-Estar.

O Correio Braziliense também ganhou o prêmio Sebrae-DF, na categoria texto. A vencedora foi a jornalista Mayara Souto, autora da série de reportagens Recomeçar: vida de refugiadas e migrantes, que conta histórias de quatro mulheres que deixam seus países de origem, a família, a profissão, a cultura e escolhem o Brasil como destino.

O veículo conta histórias de quem precisou recalcular a rota e recomeçar.