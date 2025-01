DeepSeek dá nova cara à Inteligência Artificial

Responsável por provocar um estrondo na indústria de tecnologia, a inteligência artificial chinesa DeepSeek desafia as big techs ocidentais, acostumadas a protagonizar a vanguarda no tema. Com um software bem mais acessível e de código aberto — quando qualquer pessoa pode modificá-lo —, a DeepSeek tornou a evolução da IA mais diversa e competitiva.

Após o lançamento da DeepSeek-R1, líderes grandes empresas, como a Nvidia e a Microsoft, se pronunciaram. O CEO da Microsoft, Satya Nadella, fez alusão ao "paradoxo de Jevons" para explicar que, em vez de ficar mais barata, a inteligência artificial pode ficar ainda mais cara, com um impulsionamento do consumo. "À medida que a IA se torna mais eficiente e acessível, veremos seu uso disparar, transformando-a em uma mercadoria da qual simplesmente não nos cansamos", escreveu.

Já a Nvidia, que perdeu 17% de valor de mercado na segunda-feira (cerca de US$ 600 bilhões, o equivalente a 6,8 Petrobras), afirmou que o modelo lançado pela startup chinesa é um "excelente avanço em IA" e está em conformidade com os controles de exportação de tecnologia dos EUA.

Ontem, as ações da Nvidia subiram 8,9%. A Apple, por sua vez, teve uma alta de 3,65% na Nasdaq, bolsa de valores voltada para as empresas de tecnologia.

Concorrente direto da DeepSeek, o CEO da OpenIA — empresa proprietária do ChatGPT — também se pronunciou. Para Sam Altman, o DeepSeek-R1 é um" modelo impressionante, principalmente em relação ao que eles conseguem entregar pelo preço". Nas redes sociais, o executivo ainda completou: "Obviamente, entregaremos modelos muito melhores, e também é legítimo e revigorante termos um novo concorrente!".

O presidente dos EUA, Donald Trump, considerou que as empresas americanas devem superar a concorrência para os chineses. "O lançamento da DeepSeek, IA de uma empresa chinesa, deve ser um alerta para nossas indústrias de que precisamos estar focados em competir para vencer", disse Trump a membros do partido republicano.

Elon Musk, CEO da Tesla e X, e chefe do Departamento de Eficiência Governamental (DOGE) dos EUA, escreveu em sua rede social que não acredita que a DeepSeek tenha sido desenvolvida com pouco dinheiro e menos recursos tecnológicos.

Ao Correio, o especialista e cofundador da startup de tecnologia Stellula, Diego Aristides, afirma que a DeepSeek revela que não é só o dinheiro que define a qualidade de um modelo de IA. "O mercado estava acostumado com a ideia de que, para competir com gigantes como OpenAI e Google, era preciso investir centenas de milhões de dólares em infraestrutura pesada. Mas o DeepSeek seguiu outro caminho, mais inteligente e eficiente", destaca.

Outro ponto interessante que o analista e empresário considera é que as sanções tecnológicas, em vez de prejudicar o avanço da IA, podem virar um impulso para a inovação. Ainda segundo Aristides, o que diferencia o DeepSeek das concorrentes é apresentar uma abordagem mais especializada e flexível. "O que estamos vendo aqui é um movimento inevitável: à medida que a tecnologia se torna mais eficiente e acessível, a demanda só cresce ainda mais", conclui.