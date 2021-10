OS Otávio Santana do Rêgo Barros » General de Divisão do Exército Brasileiro

(crédito: Maurenilson Freire/CB/D.A Press)

RACSAGADAM (8° 55’ S 47° 31’ E?),



Caro Kafka,



Acabei de voltar de LISARB. Encontrei um amigo de infância que trabalha na AKVA STREAMING.

Ele me apresentou um projeto para o filme que dá continuidade à série que te comentei na última carta —artigo O insuspeito, 23.03.21.

Uma reviravolta no enredo. Na temporada anterior, tudo indicava que as eleições seriam ganhas por um grupo diferente dos extremos políticos do país.



Pois bem, agora o escritor enlouqueceu. Imaginou novo mandato do presidente. Mas se concentra nas mazelas — crises ou crimes, sei lá, — criadas pelo mandatário e seu grupo para manter-se no poder. E no desespero da sociedade lisarbense. Estou pensando bancar a produção. Opine sobre o projeto. Gosto de ficção política.Eis uma degustação do roteiro:

Narrador (com música de fundo indefinida) — Céu inquieto como surdo em carnaval, nublado, consequência da tempestade que rasgou a capital.



Corta para a praça molhada em frente ao parlatório suja de bandeiras distribuídas antes do discurso de posse para aparentar um maior número de pessoas.



Narrador — A cerimônia informal não foi lá essas coisas. Os apoiadores, mesmo os mais aguerridos, preferiram ficar em casa.

O ano novo, no dia anterior, foi uma catarse social por tudo que a população passou em consequência da continuidade da pandemia e do sofrido ambiente político, econômico e moral.



Comemorou-se o estar vivo!



A euforia da eleição passada ficou pelo caminho. A inflação anual descontrolou-se. Beira os sessenta por cento.



Somente os mais velhos viveram situação semelhante. O dinheiro desvalorizado obrigava a dona de casa a peregrinar pelos supermercados por promoções ou produtos não remarcados com agilidade. Época do “overnight”.



Corta para um supermercado com o funcionário remarcando sacos de feijão.



Narrador — A máquina rotuladora voltou a ser ferramenta de trabalho dos estoquistas. O desemprego, em patamares insuportáveis.



Corta para um aterro sanitário com as pessoas fuçando a montanha de lixo derramada pelo caminhão de limpeza pública.

Narrador — O drama de indigentes em busca de restos de comidas é rotina nos telejornais diários.



Os últimos investidores, os que resistiam em acreditar no país, ainda que por interesse (a taxa de juros é a maior do mundo), transferiram suas reservas para um emergente mais emergente.



Corta para a bolsa de valores de Oluapoãs em dia frenético de más notícias.

Narrador — A campanha eleitoral foi de uma baixeza ética e moral inominável. Um vale tudo sem regras. De todas as partes.

O candidato no poder viu, meses antes, sua chance de reeleição cair a um nível quase irrecuperável. Lançou mão do desprezível conceito “às favas com o escrúpulo”.



Corta para um quarto de hotel onde um lobista coloca maços de dinheiro em uma sacola de um supermercado da periferia.

Narrador — Rompeu todos os parâmetros de boa governança. Imprimiu dinheiro a rodo para comprar políticos desonestos e aproveitadores e ludibriar os mais necessitados com um engodo social.



Lisarb está na divisão inferior dos países que demonstram anomia. Insegurança política, econômica e psicossocial para enfrentar a crise mundial que a todos atingiu.



Corta para a sala principal de uma luxuosa residência.



Ator 1 — E agora? Ganhamos. O que fazer para governar? Temos que mostrar serviço.



Ator 2 — Vamos começar imediatamente a próxima campanha.



Ator 3 – Assumimos há dois dias. Está muito cedo. Vamos precisar disfarçar um pouquinho. Fingir alguma proposta de governo. Cadê aquele rascunho de PowerPoint que fiz há quatro anos? Ainda serve.



Ator 2 — Alguma outra ideia?



A câmera percorre o rosto de todos na sala principal da mansão. Silêncio total.



Ator 1 — Não pensamos em nada. Nos elegemos mais uma vez com um papo de ser contra o outro, contra a corrupção, contra o que nem sabemos.



Ator 2— Mas isso tudo é balela. Mentir é arte.



Ator 4 — Não nos preocupemos. A mesma técnica. Vamos lançar algumas ideias estapafúrdias. A imprensa vai discuti-las, tentar entendê-las e, enquanto isto, aproveitamos para planejar o carnaval.



Ator 1 — Tudo bem, até porque o congresso está em recesso e não nos cobrarão as emendas prometidas.

Ator 2 – Isso é problema. Como vamos pagar.



Vou enviar o texto completo.



Para nossa geração o roteiro é impensável, é sórdido, mas acontecia amiúde naquele tempo. Lisarb mudou. É essa potência regional. Estou pensando em voltar.



Responda logo. Um abraço.



Franz

Neste Brasil do século 21, a realidade pouco difere da ficção. Ao acordar, tenha certeza de que você não é uma barata como o caixeiro-viajante Gregor, da obra A Metamorfose de Franz Kafka.



Paz e bem!