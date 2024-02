O que é a vida?

Se o leitor tiver a expectativa de ter uma resposta convincente e definitiva à pergunta, sugiro que interrompa a leitura do texto. Não desistiu, beleza. Vamos então em frente. Essa pergunta provavelmente foi feita nos primórdios da civilização humana e, até hoje, estamos em busca de uma resposta satisfatória.

Esse questionamento foi fundamental no advento das religiões. Algumas, como o cristianismo, o judaísmo e o islamismo, pregam que cada ser humano será julgado pelo que fez na vida e encaminhado para um destino eterno no paraíso, no inferno ou em algum estado intermediário. Outras, como o hinduísmo, o budismo e o espiritismo, creem na reencarnação, até atingir a libertação ou a perfeição espiritual. A vida, então, seria um estágio de um processo em busca da perfeição. Para um ateu, a vida é um fenômeno natural e raro, que deve ser aproveitado ao máximo, sem se peocupar com o que vem depois da morte e sem se submeter à nenhuma autoridade ou dogma religioso.

Sob o ponto de vista filosófico, muitas reflexões e pregações foram feitas sobre a vida. Platão pregava que não deveríamos esperar por uma crise para descobrir o que é importante em sua vida. Aristóteles assim se expressou: "Quanto à vida consagrada ao ganho, é uma vida forçada, e a riqueza não é evidentemente o bem que procuramos; é algo de útil, nada mais, e ambicionado no interesse de outra coisa". Ludwig Wittgenstein disse: "Nossa vida é um sonho, nós estamos dormindo, mas, de vez em quando, acordamos o suficiente para saber que estamos sonhando". Por sua vez, Schopenhauer disse: "A vida consiste na repetição constante de prazer". E complementou: "Vista pelos jovens, a vida é um futuro infinitamente longo; vista pelos velhos, um passado muito breve".

Para Confúcio, "a vida é muito simples, mas insistimos em fazê-la complicada". Sócrates ensina: "Uma vida sem desafios não vale a pena ser vivida". "Assim que você confiar em si mesmo, você saberá como viver", assim se expressou Johan Goethe. Franz Kafka nos ensina: "O tempo é teu capital; tens de o saber utilizar. Perder tempo é estragar a vida". Dalai Lama nos ensina: "Só existem dois dias no ano que nada pode ser feito. Um se chama ontem e o outro se chama amanhã, portanto hoje é o dia certo para amar, acreditar, fazer e principalmente viver".

Na literatura, a procura do sentido da vida sempre foi uma temática cotidiana. George Bernard Shaw escreveu: "Vida não é encontrar a si mesmo. A vida é criar a si mesmo". Assim se expressou Mario Quintana: "A arte de viver é simplesmente a arte de conviver... Simplesmente, disse eu? Mas como é difícil". Refletindo sobre a vida, Clarice Lispector escreveu: "Não quero ter a terrível limitação de quem vive apenas do que é passível de fazer sentido. Eu não: quero uma verdade inventada". Victor Hugo assim se expressou: "A vida já é curta, mas nós tornamo-la ainda mais curta, desperdiçando tempo". O músico e poeta nos brindou: "Quem já passou / Por esta vida e não viveu / Pode ser mais / Mas sabe menos do que eu / Porque a vida só se dá / Pra quem se deu / Pra quem amou / Pra quem chorou / Pra quem sofreu". Érico Veríssimo fez uma ponte entre a vida e a felicidade: "Felicidade é a certeza de que a nossa vida não está se passando inutilmente".

Marcelo Tas, em seu programa Provoca, transmitido pela TV Cultura, pergunta no final da entrevista: O que é a vida? Ele mesmo, quando foi entrevistado por Antônio Abujamra, respondeu: "A vida acontece entre uma respiração e outra", e complementou: "É uma condição de energia que busca mais energia". As respostas são muitas. Algumas delas: 1. "A vida é o exercício diário em busca da felicidade" (Celso Athayde); 2. "Viver é uma experiência maravilhosa e indescritível que um vivo pode experimentar" (Ailton Krenak); 3. "A vida é um encontro de almas e pessoas" (Marco Luque); 4. "A vida é agora, é amar agora" (Zélia Duncan).

Como dizia o genial Jô Soares, a vida é como um quebra-cabeça. O importante não é não ter todas as peças, é colocá-las certo. Esse pensamento foi referendado por Camila Lourenço: "A vida é um quebra-cabeças. Enquanto faltarem peças jamais a entenderemos". Finalizo com o pensamento do Padre Josué Semeone para aqueles que não estão satisfeitos com a vida que vivem: "Montar um quebra-cabeças faltando peças e tentar consertar uma vida errada é a mesma coisa. Mude de tabuleiro.

ISAAC ROITMAN

Professor emérito da Universidade de Brasília, pesquisador emérito do CNPq, membro da Academia Brasileira de Ciências e do Movimento 2022-2030 o Brasil e o Mundo que queremos