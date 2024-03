A relação desigual que naturaliza o racismo e oprime mulheres pretas

Neusa Maria

O 8 de março é uma data importante para reafirmar a resistência das mulheres negras. A luta contra o patriarcado representa avanço, uma descolonização que traz à tona a identidade da mulher negra, que até hoje tem os seus corpos objetificados e perseguidos, trazendo à luz o impacto do racismo e todas as dimensões que oprimem as suas vidas. "Adeus, adeus, eu vou morrer! E deixo estes versos ao meu país, se é que tenho o direito de renascer, quero um lugar, onde o preto é feliz!" Em seu livro Quarto de despejo, Carolina Maria de Jesus narra como uma mulher negra, mãe solo, catadora de papel, luta pela sobrevivência em meio ao desemprego, à pobreza, à violência e à escassez de alimentos. Comemoramos mais um 8 de março em meio a inúmeras Carolinas, realidade que não podemos mais ignorar!



A emancipação das mulheres negras veio com a necessidade de exigir condições igualitárias de trabalho e de direitos. Esperança Garcia, após ser separada do marido e dos filhos, denunciou ao governo do Piauí situações de violência, relatando os maus-tratos que homens e mulheres negras sofriam, solicitando o resgate do grupo. Ela foi a primeira mulher advogada do Brasil.

De acordo com a Anistia Internacional, 62% das vítimas de feminicídio no Brasil são de mulheres negras. Dados do Ministério da Saúde de 2023 mostram uma disparidade em mortalidade materna entre mulheres negras. De acordo com o Atlas da Violência, a taxa de homicídio para mulheres negras cresceu 6%, enquanto houve uma redução de 2% para as mulheres não negras. Escrava Anastácia é descrita na literatura como uma das figuras femininas importantes da história. Depois de passar por vários tipos de violências, como estupro, foi castigada com uma máscara de ferro no rosto, que foi mantida até a sua morte. Todos esses índices descortinam uma realidade racista que permeia diariamente a vida das mulheres negras atravessadas por todas as formas de opressões que fortalecem o movimento feminista negro e os seus desafios de questionar a subalternidade e a colonização que desencadeia em nova forma de escravização, silenciando diálogos importantes para a libertação e a emancipação das mulheres negras e suas lutas.

Lélia Gonzáles, mulher negra, intelectual e feminista, primeira mulher a discutir raça e gênero no Brasil, propôs uma visão afro-latina e representou o país, lutando em favor dos direitos das mulheres negras. O processo de resistência desencadeou novas perspectivas libertárias. O peso e a tensão que impedem a autorrealização — tão importante para a reconstrução e a percepção de suas identidades — são ressignificados. Contrapor as desigualdades raciais desperta na mulher negra um processo de autonomia e protagonismo que dialoga com o resgate de todas as conquistas que precisam ser comemoradas no dia 8 de março.

Se as próprias mulheres negras são responsáveis pela reconstrução e pela mudança de olhar da sociedade sobre elas, há uma necessidade de reflexão quanto a reconhecer e referenciar esses ícones em um resgate histórico. Combater o epistemicídio, levando às salas de aulas o resgate de nossa história por meio de todas essas mulheres que transformaram a realidade, combatendo o racismo e sendo precursoras na luta pelos nossos direitos, criando o feminismo negro, abrindo caminho para ocupar lugares de poder e comando. Dandara dos Palmares foi uma liderança quilombola, casada com Zumbi. Liderou vários soldados contra os portugueses. Era capoeirista e uma das lideranças mais respeitadas da nossa história.

A opressão e a violência que sofrem as mulheres negras resultam em adoecimentos que ainda são vistos como processos sociais desiguais que desencadeiam silenciamento e perda de identidade. Descaracteriza-se, negando até mesmo sua religião. Ser candomblecista, por exemplo, é correr o risco de ser atacada. Maria Firmina dos Reis foi uma professora e escritora, autodidata, considerada nossa primeira escritora. Esquecida e silenciada por vários anos, sua obra foi recuperada a partir de 1962. Carolina Maria de Jesus, Lélia Gonzáles, Dandara dos Palmares, Esperança Garcia, Maria Firmina dos Reis, Anastácia, entre outras que não foram citadas aqui, foram precursoras, mudaram a nossa história, deixaram seus legados que são pura inspiração! Neste mês de março, tendo por referência todas essas mulheres, lutamos contra a opressão, o racismo, o classismo, o machismo e por nossa libertação.

Psicóloga, especialista em saúde mental, coautora do projeto Eu me Projeto e membro consultora da Comissão de Igualdade Racial OAB/DF*