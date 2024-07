Artigo: A Argentina precisa de um Plano Real? Talvez

Argentina's President Javier Milei speaks during the CPAC Brazil conference in Camboriu, Santa Catarina State, Brazil on July 7, 2024. Conservative Political Action Conference (CPAC) is a political conference attended by conservative activists and elected officials. (Photo by EVARISTO SA / AFP) - (crédito: AFP)

Guilherme Frizzera*

Junho terminou com o governo de Javier Milei aprovando sua Lei de Bases no Congresso argentino. Esse projeto de lei foi considerado a primeira vitória do atual presidente argentino perante um parlamento no qual ele não tinha maioria, após seis meses de mandato. Em resumo, a Lei de Bases argentina visa implementar uma reforma no Estado, na administração pública e nas políticas fiscais, tudo sob uma ótica de ultraliberalismo de Estado mínimo. A aprovação do projeto se deu graças ao voto de minerva da presidente do Senado, que também é a vice-presidente do país. No plenário, o resultado foi uma divisão de 36 votos para cada lado, além de profundas modificações no projeto e nas intenções iniciais. Assim, é pertinente questionar o real significado dessa primeira vitória de Milei no Congresso.

Originalmente, o projeto de lei se chamava Omnibus e continha impressionantes 600 artigos a serem implementados. Inicialmente, o pacote de mudanças previa privatizações, dolarização da economia argentina, restrições aos serviços e funcionários públicos, paralisação de obras públicas e, principalmente, concedia ao presidente amplos poderes sem necessidade de autorização do Congresso.

Esse projeto foi rapidamente abandonado, sendo substituído por uma nova versão, a Lei de Bases, que já era bem mais moderada, mas, ainda assim, foi extensivamente modificada pela Câmara dos Deputados e pelo Senado. No final, a Lei de Bases ficou muito distante dos objetivos e intenções originais, limitando as empresas que podem ser privatizadas — todas irrelevantes e sucateadas —, o alcance de intervenção do Executivo em órgãos públicos e, na concessão de amplos poderes ao presidente, restringindo a decisões nas esferas administrativas, financeiras, econômicas e energéticas, com validade de um ano.

Em suma, a primeira vitória de Milei é um projeto quase totalmente modificado, que confirmou que ele não tem maioria e precisará governar dentro da realidade política e democrática da Argentina. A grave situação econômica dos argentinos demanda uma solução séria, bem planejada, executada e, principalmente, democrática.

Não é preciso ir longe para ver que isso é possível; basta olhar para o Brasil, onde o Plano Real completa 30 anos neste mês, com sucesso na estabilização financeira e econômica indiscutível. O Plano Real transformou o Estado brasileiro, superando um processo hiperinflacionário, por meio de ações e medidas que existiam apenas nas páginas de livros teóricos e na criatividade da equipe econômica, além de contar com uma liderança intelectual e política na figura do então ministro da Fazenda, Fernando Henrique Cardoso.

No entanto, o maior trunfo do Plano Real foi o amplo processo de planejamento e execução democrática, conferindo coprotagonismo ao Congresso e promovendo uma divulgação na opinião pública, buscando não apenas o apoio da população às medidas, mas também a compreensão do que se buscava alcançar. Exemplifica a necessidade de grandes ideias de políticas públicas serem adotadas de forma democrática. Não basta apenas ter um grande plano, é crucial que ele seja compreendido e abraçado pela sociedade.

A Argentina precisa de um Plano Real? Talvez. Embora os sintomas sejam semelhantes, as origens dos problemas econômicos da Argentina são diferentes e demandam uma solução distinta. Qualquer que seja a solução proposta por Milei, ela precisa se abster de conferir poderes quase monárquicos ao presidente, conter centenas de artigos distintos, conseguir amplo apoio e participação do Congresso no planejamento, rechaçar a utilização da violência policial para calar protestos, e recorrer às redes sociais e mídias para detalhar qual a direção que ele quer conferir ao país.

Essas são, sem dúvidas, as maiores lições do Plano Real que o governo argentino deveria espelhar. Por outro lado, a tônica dos governos autodenominados ultraliberais ou de direita atualmente apenas fazem prometer o Estado mínimo, mas, na verdade, acabam por entregar o mínimo de democracia.

*Doutor em relações internacionais e coordenador do curso de relações internacionais do Centro Universitário Internacional Uninter