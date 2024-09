Artigo: Caiu um ministro branco

Por Frei David Santos, diretor Executivo da EDUCAFRO Brasil

Quantos Ministrosbrancos caem por ano? Muitos! Quem os substituem? Naturalmente são substituídos por outros homens brancos.

Quantas mulheres ministras caem por ano? Tem pouquíssimas no governo, logo caem pouquíssimas. Quem as substituem? Vamos analisar dois exemplos super recentes: caiu a ministra Ana Moser. Quem a substituiu? Saiu a ministra Rosa Weber. Quem a substituiu? Perceberam como se comporta o poder?

A Comunidade Afro-brasileira pede ao presidente Lula que coloque em prática o que ele falou na ONU: vai enfrentar com coragem o tema a inclusão étnico racial em seu governo. Como prova, ele lançou a ODS 18 - voltada para acelerar o compromisso da inclusão da população afro-brasileira. Ele iriafazer do Brasil um exemplo para o resto do mundo. Está de pé este compromisso? Queremos acreditar no presidente Lula.

Para ajudar o presidente Lula, por distração, a direita aprovou a Convenção interamericana contra todas as formas de Discriminações Raciais que, imediatamente recebeu, no ordenamento jurídicobrasileiro, o status de Constituição Brasileira! Ela é "500 vezes" mais determinativa do que o vergonhoso Estatuto da Igualdade Racial que, quase nada tem ajudado na luta do povo afro-brasileiro. É Quase que uma lei morta. O Estatuto é autorizativo e não determinativo, como é a Convenção da OEA, vigorando como lei determinativa.

Mas queremos lembrar que Lula e o PT cometeram dois CRIMES contra toda a população Afro-brasileira, recentemente. O mais grave foi permitir ao PT se aliar ao PL do Bolsonaro e roubarem, mais uma vez, as verbas eleitoriaisdestinadas a eleger mulheres e homens negros - unicamente para garantir as reeleições dos coroneis brancos da esquerda. Tremenda injustiça.

A EDUCAFRO Brasil elaborou a ADI 7706 (que está nas mãos do ministro Zanin) e, após consultar vários partidos para assinar em nosso nome a ADI, somente o Partido REDE tevecoragem de continuar fiel ao povo afro-brasileiro. O PSOL que estava 100% fiel ao povo afro-brasileiro, nos levou para o "mercado de venda de escravos" e nos trocou por apoios eleitorais. Jamais esperávamos isso do PSOL.

O segundo crime foi o DECRETO Nº 11.443, 21 DE MARÇO DE 2023 que determina que 30% das vagas nos cargos de confiança, em todos os órgãos públicos, sejam ocupadas pelos afros. Mas no Decretotinha uma "pegadinha" - os órgãos públicos têm até dezembro de 2025 para executaro o decreto. Quantos órgãos públicos levaram a sério e já executaramo Decreto? Nas escolhas de LULA para Desembargadores, ele tem levado esse decreto a sério? Ou seja: mais um ato político bonito para nos enganar. Quantas pessoas afros foram trazidas para o segundo escalão por causa deste decreto?

A vaga para o Ministério dos Direitos Humanos está aberta. Não vamos desfilar nomes, mas o fato da queda do Ministro Sílvio ter acontecido nas circunstâncias que aconteceram, entendemos que LULA, por coerência, irá colocar uma mulher negra nessa função e não vai cometer o absurdo de levar para os brancos (homem ou mulher) essa vaga. Não vamos desfilar nomes de mulheres negras, porque já apresentamos 10 nomes de mulheres negras, com doutorado, para a vaga do STF. Elas têm perfil para qualquer vaga no Governo Federal. Queremos ser chamados e ouvidos. Governo democrático se faz com diálogo.

Sugiro ao presidente Lula, escolher uma mulher negra e, em seguida, chamar umas 100 lideranças negras para uma reunião no Palácio do Planalto e, nesta ocasião, apresentar a mulher negra escolhida. Em ato contínuo, na parte da tarde essa mulher negra, agora Ministra, deve fazer um excelente diálogo com a comunidade afro, de todas as tendências. É assim que iremos fortalecer a democracia: levando a sério a ODS 18, e o Brasil ser um exemplo para o mundo.