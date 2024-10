Pequenas que nos fazem gigante

Rose Rainha — Diretora superintendente do Sebrae no DF

Elas estão presentes no dia a dia de toda a população brasiliense, fornecendo insumos e produtos imprescindíveis para nosso conforto e subsistência. Estão ao nosso lado, no comércio da vizinhança, ou mesmo a distância, atendendo a nossas conveniências, adaptadas cada vez mais ao mundo do e-commerce. As micro e pequenas empresas são as verdadeiras protagonistas da economia brasileira. Por isso, neste 5 de outubro, Dia Nacional da Micro e Pequena Empresa (MPE), celebramos a força, a resiliência e o impacto desses empreendimentos na transformação do nosso país.

No Distrito Federal, as MPEs são muito mais do que números: são a base que sustenta o emprego, a inovação e a geração de renda, impulsionando o desenvolvimento regional de maneira ímpar. Quando falamos de micro e pequenas empresas, falamos de histórias de coragem, empreendedorismo e determinação que, mesmo diante de desafios, movem a economia e constroem o futuro em ambientes tão diversos, como artesanato, eventos, agronegócio, tecnologia, saúde, beleza, gastronomia, turismo, moda… Essa diversidade também extrapola limites impostos por barreiras como etarismo, sexo e etnia. São diversas, como diversa é nossa estratificação social.

Em todo o Brasil, representam 99% das empresas em atividade, empregando, aproximadamente, 55% da força de trabalho formal no setor privado e gerando mais de 30% do PIB nacional. No DF, cerca de 97% das empresas se enquadram nessa categoria, e mais de 200 mil empregos diretos foram criados por essas empresas nos últimos anos. Somente em 2024, houve a abertura de mais de 57 mil pequenos negócios na nossa capital. Esses dados, por si só, já revelam o poder que as MPEs possuem em moldar a economia local.

Além de serem grandes responsáveis pela geração de emprego e renda, as MPEs são essenciais para a descentralização econômica. Elas estão presentes em todas as regiões administrativas do DF, promovendo desenvolvimento e oportunidades onde antes existia pouca ou nenhuma oferta de trabalho.

E são empresas que se adaptam com criatividade ao mindset corporativo. Pequenos negócios que, tradicionalmente, tinham uma presença limitada ao comércio local passaram a explorar mercados digitais, contando para isso com o apoio do Sebrae. A digitalização de processos, vendas on-line e estratégias de marketing digital, por exemplo, se tornaram ferramentas poderosas para que essas empresas alcancem novos públicos e aumentem sua competitividade.

Nós do Sebrae temos orgulho de sermos parceiros nesse processo de fortalecimento, oferecendo capacitações e consultorias especializadas, que ajudam o empreendedor a navegar no ambiente digital com mais segurança e eficiência. Além disso, com ações voltadas para o desenvolvimento de capacidades gerenciais, inovação, acesso ao crédito e inserção em novos mercados, temos ajudado milhares de empresários a superar desafios e prosperar. Somente nos últimos dois anos, o Sebrae ofereceu mais de 10 mil horas de capacitação em diferentes áreas de gestão empresarial, com foco no aumento da competitividade e na sustentabilidade dos negócios.

Essas empresas são muitas vezes tradicionais, mas nem por isso deixam de estar atentas às necessidades de inovação. O Sebrae DF tem sido um parceiro estratégico em projetos que têm proporcionado aos empresários acesso a soluções tecnológicas inovadoras, desde a melhoria de processos produtivos até o desenvolvimento de novos produtos e serviços. O programa de aceleração de startups, por exemplo, tem colocado o DF no mapa da inovação nacional, com empreendedores locais ganhando destaque em setores de ponta, como tecnologia da informação, agronegócio e sustentabilidade.

A política de fortalecimento das MPEs também se estende ao campo da articulação com o poder público. Temos trabalhado em parceria com o governo distrital e entidades representativas do setor para reduzir a burocracia, facilitar o acesso ao crédito e implementar políticas públicas que promovam um ambiente de negócios mais favorável para as micro e pequenas empresas. Recentemente, a criação de linhas de crédito específicas para MPEs e a simplificação do processo de abertura de empresas são alguns dos frutos desse trabalho colaborativo.

O desenvolvimento do DF está umbilicalmente atrelado ao sucesso das micro e pequenas empresas. Por isso, ao celebrarmos este dia, reafirmamos o nosso compromisso com o empreendedorismo local e deixamos evidente que, com o apoio certo, as MPEs continuarão sendo protagonistas na construção de um futuro próspero e mais justo para todos.