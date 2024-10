Artigo: Protagonista é a vítima

Neste fim de semana, mais uma vez, fomos atravessados pela ocorrência de um feminicídio. O 17º que ocorreu no Distrito Federal este ano, de acordo com os dados da Secretaria de Segurança Pública. Não era a minha ideia inicial trazer essa pauta novamente para cá. Mas, coincidentemente, no sábado à noite, assisti ao filme Maníaco do Parque, que estreou agora no Prime Video.

Trata-se da narrativa real sobre um dos serial killers mais conhecidos da história recente do Brasil: Francisco de Assis Pereira, o motoboy que cometeu uma série de crimes brutais contra mulheres no final dos anos 1990.

Maníaco do Parque é uma produção que, apesar do título biográfico, não é sobre o serial killer — um mero prestador de serviço que circula pelas ruas de uma metrópole sobre as duas rodas de uma motocicleta ou de um patins —, mas sobre a jovem repórter Elena Pellegrino (personagem fictícia) e sua luta para conquistar o seu espaço profissional, em um veículo predominantemente machista, contando histórias de violências contra as mulheres sob o ângulo das vítimas.

A cobertura jornalística, um elemento central do filme dirigido por Maurício Eça (o mesmo da trilogia sobre o caso Richtofen), desempenha papel crucial na forma como a sociedade percebe casos de violência contra a mulher. Ao focar no aspecto ultrapassado, vigente à época, o filme reflete sobre o papel da mídia em casos de feminicídio hoje. Assim, o filme se encontra com a linha editorial do Correio, que busca focar na história das mulheres, suas vidas, seus sonhos e a perda sentida por seus familiares, sem glamourizar a violência, com o cuidado de não desumanizar as verdadeiras vítimas da atrocidade.

É nosso papel sublinhar a covardia masculina que muitas vezes deixa órfãos seus próprios filhos, ouvir especialistas, expor o ciclo de agressões que se escalam até o crime brutal, apontar os mecanismos de apoio e segurança, questionar as vulnerabilidades da legislação e conscientizar a sociedade da importância de combater o machismo estrutural.

Francisco de Assis Pereira é um homem com inteligência acima da média e um absurdo poder de sedução que deseja ser famoso, "mesmo que por meio das páginas policiais", como ele próprio escreve em seu diário de anotações. Não é um galã de Hollywood, mas se considera brilhante. Ele desejou e foi o protagonista de uma história macabra que estampou capas de jornais e noticiários da televisão em meio a uma Copa do Mundo. Ainda que tenha sido ofuscado pelo esforço da jornalista, o homem conhecido como Maníaco do Parque será para sempre lembrado — inclusive, tem a sua vida retratada em um filme. Mas quem se lembra quem foram suas vítimas?

Infelizmente, somente quem as conheceu.

Felizmente, porém, o mundo está mudando. E os novos Franciscos já entenderam que não terão mais o mesmo status de celebridade. E isso é mérito de Elenas, Anas, Adrianas, Ailims, Carmens, Darciannes, Letícias, Malcias, Marcias, Marianas, Milas, Nahimas, Sibeles, Rosanes, Taises e tantas outras! Contudo, também de nós, jornalistas do sexo masculino, que, enfim, compreendemos e abraçamos essa causa.