Lentilha: o alimento antigo que não saiu de moda

WARLEY MARCOS NASCIMENTO — Chefe-geral da Embrapa Hortaliças e presidente da Associação Brasileira de Horticultura (ABH)

A lentilha (Lens culinaris) é um dos alimentos mais antigos da humanidade. Desde aproximadamente 7000 a.C., essa espécie já era cultivada no sudoeste da Ásia. Segundo a Bíblia, Esaú cedeu a Jacó seu direito de primogenitura em troca de um prato de lentilhas, como mostra esta passagem em Gênesis 25:34 : "Então, Jacó serviu a Esaú pão com ensopado de lentilhas. Ele comeu e bebeu, levantou-se e se foi. Assim, Esaú desprezou o seu direito de filho mais velho".

É uma leguminosa de alto valor alimentício, importante fonte de proteínas, de vitaminas e minerais, como cálcio e ferro, além de ter em sua constituição a maioria dos aminoácidos essenciais, destacando a isoleucina e lisina. A ingestão de alimentos ricos em fibras, como as lentilhas, ajuda na perda de peso; as fibras, além de melhorarem o processo digestivo como um todo, proporcionam a sensação de saciedade. Esse grão é bastante versátil na preparação de pratos, sendo de mais fácil cocção e de maior digestibilidade que o feijão, por exemplo. Um provérbio hindu diz: "O arroz é bom, mas as lentilhas são minha vida".

O Brasil consome a lentilha de grão graúdo, com o tegumento (casca) verde-creme e o cotilédone amarelo, sendo comercializada principalmente na forma de grãos secos inteiros com casca; outros tipos (laranja, escura etc.) podem ser encontrados em lojas especializadas. Na Índia e no Oriente Médio, os maiores consumidores, a lentilha de cotilédone laranja, chamada também de lentilha vermelha, é muito popular, sendo comercializada principalmente na forma de grãos partidos sem a casca. Em países produtores e tradicionais consumidores, a lentilha verde também é comercializada enlatada, já encontrada em alguns mercados no Brasil.

A lentilha é uma ótima opção para pessoas com restrição alimentar relacionadas ao consumo de proteína animal e da intolerância ao glúten. Seus grãos têm ganhado importância entre aqueles que valorizam uma alimentação saudável e em mercados gourmet. Vale mencionar que existe uma demanda crescente de proteína vegetal por segmentos que buscam alimentos saudáveis ou mesmo para aqueles que querem ampliar o leque de alternativas para dietas veganas, ou vegetarianas, ou pessoas celíacas.

Embora a lentilha seja um alimento importante na base alimentar de vários povos, esse grão é relativamente pouco conhecido e pouco consumido no Brasil, sendo que boa parte da população consome apenas em datas específicas, como no réveillon. Acredita-se que comer lentilhas na noite do réveillon traz boa sorte para o ano novo — as pessoas consomem para ganhar dinheiro e ter um próspero ano novo. Isso porque o grão de lentilha, com o seu formato de disco redondo ou oval e sua forma achatada, está associado às moedas e, portanto, simboliza sorte financeira.

A identificação da lentilha com atributos da alimentação saudável pode incentivar a criação de toda uma cadeia agroalimentar no país, com aproveitamento de proteínas, fibras, vitaminas e compostos nutracêuticos. Definitivamente, a lentilha é muito mais do que uma tradição de fim de ano e o seu consumo regular pode trazer, além de sorte, saúde para todos!