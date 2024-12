Eternamente Beatles

O calendário traz uma data que, certamente, todo beatlemaníaco preferiria não se lembrar: 30 de dezembro. Historicamente, foi neste dia que, há 50 anos, chegou ao fim a trajetória da mais famosa e relevante banda do pop rock de todos os tempos — a formada por John Lennon, Paul McCartney, George Harrison e Ringo Starr.

A separação formal dos Beatles completou 50 anos ontem e, possivelmente, só os fãs com a memória afiada, tenham se atentado para essa efeméride. De qualquer maneira, o fato, certamente, deve ter gerado uma imensa tristeza, guardada viva na memória.

Para chegar a essa decisão os quatro cavaleiros do após calypso— como cantou Caetano Veloso em Chuck Berry Fields Forever, uma das faixas do LP Doces Bárbaros — viveram momentos dolorosos, precedidos de muita tensão, devido às diferenças pessoais, conflitos criativos e a morte, em 1967, de Brian Epstein, empresário da banda.

De acordo com historiadores, teria sido um grande erro se os Beatles — uma autêntica lenda da música universal — não tivessem se separado. Atribuíam isso ao fim do sentido de unidade entre os membros do grupo que, em parte, foi a base do sucesso da banda, e contribuiu para a criação de uma obra imortalizada.

Com a dissolução da banda, os quatro integrantes partiram para carreira solo. O primeiro foi George Harrison, que tomou essa decisão, quando ainda era um beatle, ao lançar em 1968 o disco Wonder wall music e emplacar o hit My sweet lord. Depois, vieram outros sete. Partiu para outra dimensão em 2001, aos 58 anos, vítima de um câncer de pulmão.

John Lennon chegou aos incontáveis fãs com cinco álbuns. O segundo, intitulado Double Fantasy trouxe entre as faixas Imagine (composta em parceria com a mulher Yoko Ono, em 9 de setembro de 1971), se transformou em canção-tema do seu engajamento na luta pela paz no mundo.

Em 8 de dezembro de 1980, aos 40 anos, o ídolo foi assassinado em Nova York, à porta do edifício onde residia, próximo ao Central Park. Naquele local foi instalado o Strawberry Fields, memorial que o homenageia, criado pelo paisagista Bruce Kelly.

Pós-Beatles, o baterista e compositor Ringo Starr foi quem mais discos lançou, 20 ao todo. Em 11 de novembro de 2011, ele esteve em Brasília e, ao se apresentar no auditório master do Centro de Convenções Ulysses Guimarães, foi aplaudido calorosamente por quatro mil pessoas.

Treze é o número de álbuns da discografia de Paul McCartney. Dois deles serviram de base para shows que fez aqui na cidade: o primeiro em 23 de novembro de 2014 e o segundo em 30 de novembro de 2023, ambos no Estádio Nacional Mané Garrincha. Nas duas oportunidades foi ovacionado por plateias de 40 mil espectadores.