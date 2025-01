8 de janeiro foi um choque na democracia

Roberval Belinati — Desembargador. Primeiro vice-presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT). Ex-presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal (TRE-DF)

Brasília, concebida como símbolo da democracia moderna e da integração nacional, foi palco de um dos episódios mais impactantes da história política recente do Brasil: os ataques de 8 de janeiro de 2023. Para mim, enquanto presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal (TRE-DF) à época, aquele dia representou um choque profundo e uma reflexão necessária sobre o compromisso do nosso país com os valores democráticos.

Naquele dia, enquanto almoçava, recebi a notícia de que milhares de manifestantes, motivados por questões políticas, haviam invadido as sedes do Palácio do Planalto, do Congresso Nacional e do Supremo Tribunal Federal, depredando o patrimônio público. A gravidade da situação tornou-se evidente: a tranquilidade que Brasília vivia, típica do período de férias, fora substituída por cenas de vandalismo e destruição que rapidamente chocaram o Brasil e o mundo.

Minha preocupação imediata foi com a sede do TRE-DF, localizada em um ponto estratégico da cidade. A passeata havia passado em frente ao prédio, e, por precaução, requisitei reforço policial para protegê-lo. Felizmente, o edifício da Justiça Eleitoral permaneceu incólume, mas a sensação de segurança que Brasília simboliza estava seriamente abalada.

Até então, vivíamos um clima de celebração democrática. O pleito eleitoral de 2022 fora marcado por segurança, transparência e eficácia das urnas eletrônicas, consolidando a confiança do eleitorado no processo democrático. A cerimônia de diplomação dos candidatos eleitos, realizada no Centro de Convenções de Brasília, reuniu mais de três mil pessoas e destacou-se como a maior solenidade de diplomação da história do Distrito Federal. Pela primeira vez, permitimos que os candidatos mais votados discursassem, tornando o evento vibrante e participativo, sem qualquer incidente.

Entretanto, o contraste entre esse clima de celebração e os atos de vandalismo não poderia ser mais marcante. A destruição material, embora lamentável, foi apenas uma parte dos danos. O abalo mais profundo ocorreu no campo simbólico: a confiança da sociedade na solidez de nossas instituições foi colocada à prova. Brasília, planejada para simbolizar a ordem, a modernidade e a democracia, tornou-se o centro de uma crise que expôs fragilidades, mas também fortaleceu a resiliência de nossa nação.

Muitas das pessoas envolvidas na depredação foram, a meu ver, manipuladas, conduzidas por discursos que distorciam a realidade. Movidas por falsas narrativas, acreditaram estar agindo em nome de valores que, na verdade, estavam sendo atacados. Os verdadeiros líderes desses atos permaneceram nas sombras, deixando indivíduos desinformados arcarem com as consequências de suas ações.

Diante dos ataques, enfatizei publicamente que os atos de vandalismo em nada se relacionavam ao trabalho desempenhado pela Justiça Eleitoral, que conduziu as eleições de maneira exemplar. Os resultados foram reconhecidos nacional e internacionalmente como legítimos e transparentes, evidenciando o comprometimento de nossa sociedade com o Estado Democrático de Direito.

Brasília reagiu. A cidade, projetada para ser o centro da democracia brasileira, mobilizou-se em defesa da ordem e do patrimônio público, reafirmando seu compromisso histórico com a paz e os valores democráticos. Apesar das turbulências, a cultura de diálogo e respeito às instituições permanece viva.

O Distrito Federal tem demonstrado seu engajamento cívico de maneira consistente. Em 2022, registramos a menor taxa de abstenção eleitoral, evidenciando a participação ativa do eleitorado no processo democrático. Nas eleições para os Conselheiros Tutelares, alcançamos o maior número de votantes do país: 232 mil votos, superando estados muito mais populosos como São Paulo e Rio de Janeiro. Esses resultados refletem a confiança dos brasilienses em suas instituições e sua valorização do direito ao voto.

O debate político deve ser travado dentro dos limites da legalidade, do respeito e do contraditório. O Brasil é uma nação plural, e sua força reside justamente na capacidade de unir diferentes perspectivas em prol de um objetivo comum: o fortalecimento de nossa democracia. Não há espaço para violência ou destruição; o diálogo deve ser o caminho prioritário para superar divergências.

Que o episódio de 8 de janeiro nos sirva de aprendizado. É essencial que cada cidadão renove seu compromisso com os valores que sustentam nossa nação: liberdade, pluralidade e respeito mútuo. Juntos, podemos construir um Brasil mais forte, harmônico e democrático, no qual o Estado Democrático de Direito seja garantido e as diferenças sejam resolvidas pelo diálogo, e não pelo confronto.

O Brasil, mesmo diante de adversidades, segue resiliente. A cada eleição, a cada manifestação cívica, reafirmamos nosso compromisso com a democracia. Que nunca percamos de vista o sonho de um país mais justo, pacífico e próspero. Esse é o legado que queremos construir e deixar para as próximas gerações.