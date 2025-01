As consequências práticas do populismo: o 8 de janeiro

Daniel Abreu de Azevedo*

Atordoados, catatônicos, surpresos. Não faltaram adjetivos para muitos dos brasileiros que assistiam ao evento do 8 de janeiro de 2023. Todos que eu conhecia tentavam entender o que estava ocorrendo e como chegamos a esse ponto. Essas são as duas grandes dúvidas sobre o tal dia que não podemos esquecer.

A primeira está longe de ser um consenso. Uma pesquisa Datafolha publicada em março de 2024 revelou que 30% dos brasileiros viram o momento como uma tentativa de golpe. Porcentagem que, obviamente, diminuía quando se considerava apenas os eleitores de Jair Bolsonaro e aumentava entre os que votaram em Lula. 65% interpretavam o 8 de janeiro apenas como um ato de vandalismo. No meio acadêmico, a maioria definiu aquele dia como um ato antidemocrático e uma tentativa de golpe de Estado. Porém, houve vozes dissonantes, que viam na ausência de armas e na falta de envolvimento direto de militares evidências mais próprias de uma rebeldia violenta.

Se, por um lado, é verdade que a invasão aos Três Poderes foi diferente do que a história demonstra sobre golpes de Estado e, por isso, parece precipitado vê-la desse modo, por outro, um ataque àquela Praça não é um simples ato de oposição. Como professor e pesquisador na área de geografia política da Universidade de Brasília (UnB), não consigo dissociar o que ocorreu de onde ocorreu. Isso significa dizer que a localização molda o evento, dando contornos distintos caso o "onde" fosse diferente. Uma cidade fundada para ser a capital de um país é um geossímbolo político. A Praça dos Três Poderes, cuidadosamente planejada com certos traços arquitetônicos, é um óbvio geossímbolo da democracia. Quando um espaço é um geossímbolo, um ataque nunca é um simples vandalismo a um edifício. É um ataque às suas ideias.

A destruição da Suprema Corte, do Congresso Nacional e do Palácio do Planalto foi, sim, um ataque à democracia. Se não uma tentativa de golpe, foi um modo explícito de subtrair a importância das instituições do sistema político democrático, acreditando que a ação direta da violência é legítima ante a um contexto considerado injusto. As consequências da proliferação desse pensamento seriam desastrosas.

Porém, como chegamos a esse ponto? Essa segunda pergunta merece mais pesquisas. No entanto, há alguns direcionamentos possíveis de traçarmos. Fenômeno não tão comum antes de 2006, os mapas eleitorais a partir daquele ano revelam uma polarização crescente na sociedade brasileira, que já podia ser vista em escala nacional com recortes regionais claros. Porém, todo o turbilhão político-econômico que vivemos a partir de 2014 — crise econômica, corrupção e impeachment — reforçou o terreno para a ascensão de um populismo ainda mais perigoso do que aqueles que o Brasil conhecia.

A literatura acadêmica é bastante confusa na definição de populismo, pois tem uma natureza transversal em todo o espectro ideológico e características distintas segundo o contexto. De um modo geral, é um discurso que divide a sociedade em duas forças sociopolíticas opostas, caracterizadas por um "povo" com valores superiores e uma "elite" (política, econômica, intelectual e/ou cultural) percebida como responsável pelo declínio institucional, financeiro e social e pela decadência moral do Estado. Em outras palavras, o reforço do binômio "nós x eles" é levado às suas últimas consequências. "Eles" se tornam a razão de uma desconfiança nas instituições democráticas, e alguém do "nós" passa a ser visto como uma liderança forte para corrigir a deturpação percebida. Os invasores da Praça dos Três Poderes tinham discursos salvacionistas evidentes, e a destruição do bem público era vista como um modo de nos resgatar. É daí que surge a violência populista — indivíduos agridem e depredam com o objetivo de manter o líder messiânico no poder.

O 8 de Janeiro de 2023 é mais do que uma vergonha nacional. Precisa ser visto como o ápice — até o momento — de um fenômeno que não cessa no Brasil e que vem se construindo, de diferentes modos e intensidades, ao longo de mais de duas décadas: a percepção da política como a arena entre amigos e inimigos, na qual o "eles" precisa ser derrotado e expurgado. O outro é visto como nocivo, e sua percepção de mundo como a razão dos males da nação. A política, como administração dos interesses dos diferentes, precisa ressurgir no país para que projetos de Estado sejam discutidos e levados adiante. Só assim, é possível pensar um Brasil a longo prazo.

*Professor de geografia política - Departamento de Geografia da Universidade de Brasília (UnB)