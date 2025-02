Mais que medalhas, o esporte é o caminho para a mudança

Celina Leão — Vice-governadora do DF

O esporte tem o poder de transformar vidas. Como atleta, vivo diariamente os benefícios que a prática esportiva proporciona — disciplina, resiliência, superação. Mas, mais do que isso, sei que ele é um dos caminhos mais eficazes para garantir inclusão social, segurança e qualidade de vida para a nossa população. Foi com essa visão que celebramos, no Distrito Federal, aqueles que levaram o nome do Brasil ao pódio e nos encheram de orgulho: os atletas que brilharam nas Olimpíadas de Paris e aqueles que, todos os dias, fazem do esporte um instrumento de mudança.

O prêmio Os Melhores do Esporte 2024, promovido pela Secretaria de Esporte e Lazer do DF (SEL-DF), foi uma justa homenagem a quem se dedica com paixão e esforço ao alto rendimento. Não apenas os medalhistas, mas todos os atletas, paratletas e técnicos que superam limites, inspiram e representam nosso país com garra. Entre os premiados, estavam Caio Bonfim e Gabriela Muniz, referências na marcha atlética; e os incríveis Jade Malavazzi, do ciclismo, e Luciano Rezende, do tiro com arco, exemplos da força do paradesporto brasileiro.

Essa premiação é mais do que um troféu. É um reconhecimento à importância do esporte para a sociedade. Muitos dos nossos atletas só puderam competir em Paris graças a programas como o Bolsa Atleta, que garante recursos para a continuidade dos treinos, e o Compete, que financia viagens para que eles possam disputar torneios fora do Distrito Federal. São políticas públicas essenciais para que talentos não sejam desperdiçados e possam levar adiante seus sonhos — e os nossos.

Mas fortalecer o esporte vai muito além das grandes competições. Significa democratizar o acesso às práticas esportivas e fazer com que elas estejam presentes na rotina de todas as pessoas, independentemente da idade ou condição social. Quando fui secretária de Esporte e Lazer, uma das iniciativas mais transformadoras que implantamos foi a parceria com o Serviço Social da Indústria (Sesi-DF), garantindo aulas gratuitas de natação e hidroginástica para crianças, adolescentes, adultos, idosos e pessoas com deficiência. Um projeto que mostrou, na prática, como o esporte pode ser acessível e inclusivo.

E seguimos avançando. Hoje, o Distrito Federal conta com campos sintéticos espalhados por várias regiões, oferecendo não apenas um espaço para a prática esportiva, mas também para o convívio social e o lazer das comunidades. Além disso, promovemos colônias de férias nos Centros Olímpicos e Paralímpicos, onde crianças e adolescentes têm a oportunidade de experimentar diferentes modalidades esportivas, garantindo um período de descanso ativo, saudável e seguro.

O impacto do esporte vai além da performance atlética. Ele resgata vidas. Afasta nossas crianças e nossos jovens das drogas e da criminalidade. Abre portas para o futuro, mostrando que esforço e dedicação geram oportunidades. E não podemos nos esquecer do papel fundamental que ele desempenha na saúde física e mental da população. Em um mundo cada vez mais apressado e estressante, incentivar a atividade física é investir em bem-estar e qualidade de vida.

Por isso, reafirmo o compromisso de continuar fortalecendo o esporte em nossa cidade. Porque, quando olhamos para um campo de futebol ocupado, uma quadra poliesportiva cheia de jovens ou uma piscina onde crianças aprendem a nadar, estamos vendo muito mais do que atletas em formação. Estamos vendo cidadãos sendo moldados, valores sendo reforçados e uma sociedade sendo transformada.

Que possamos seguir juntos valorizando nossos atletas, incentivando a prática esportiva e promovendo um Distrito Federal cada vez mais ativo, inclusivo, saudável e inspirador.