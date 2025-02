Sucesso de Valencianas

A música brasileira voltou a obter destaque na Europa. Os responsáveis pelo feito foram Alceu Valença e a Orquestra de Ouro Preto (OOP), que arrebataram exigentes plateias com o concerto Valencianas, em turnê iniciada em 30 de janeiro, que chegou ao fim domingo último.

Desde a estreia, no Barbican Centre, um dos principais espaços artísticos de Londres, a versatilidade rítmica, o carisma do cantor, compositor e instrumentista pernambucano e a excelência do grupo mineiro levaram ao encantamento os espectadores de Paris, que os assistiram na Salle Pleyel.

O mesmo ocorreu em teatros da Holanda, Espanha, Alemanha e de Portugal. A última apresentação foi na cidade do Porto, onde Alceu e a orquestra, sob a batuta do maestro Rogério Lage, foram ovacionados, ao interpretarem clássicos De Janeiro a Janeiro, Dia Branco, Na primeira manhã, Pelas ruas que andei, Solidão e Táxi Lunar. Em todos os locais, os ingressos se esgotaram com antecedência. Anteriormente, em 2023, eles excursionaram por capitais brasileiras — inclusive Brasília.

Natural de São Bento do Una, na região Planalto da Borborema, Alceu teve o interesse despertado pela música ao ouvir os cantadores de feira no sertão pernambucano; e tendo como referências Luiz Gonzaga e Jackson do Pandeiro.

Pertencente à geração da qual fazem parte, também, Elba Ramalho, Zé Ramalho e Geraldo Azevedo, tempos depois, eles viriam a participar do icônico projeto Grande Encontro, que gerou um show e dois álbuns memoráveis. O cantor lançou 31 discos, DVDs, produziu e dirigiu uma espécie de cordel virtual Luneta do tempo, focalizando a saga de Lampião e Maria Bonita.

Fundada em 2000, pelo professor Rufo Herrera, bandoneonista argentino, radicado em Minas Gerais, e o maestro Ronaldo Toffolo, a Orquestra de Ouro Preto tem como proposta fundir elementos das músicas popular e erudita. Além de dois álbuns com o repertório do Valencianas, lançou discos intitulados Auto da Compadecida, Oito estações, Latinidade, Fernão Capelo Gaivota, além de outros dois com a obra dos Beatles.