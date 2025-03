"Temos a permissão de ser exatamente quem somos"

"Dados do Censo de 2022, disponibilizados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), mostram que, no Distrito Federal, 49,5% dos domicílios são chefiados por mulheres" - (crédito: Valdo Virgo)

Rozana Reigota Naves — Reitora da Universidade de Brasília (UnB)

Afrase que dá título a este artigo é atribuída a Nina Simone, uma das mais belas vozes do jazz norte-americano — cantora, compositora e pianista, mulher negra, ativista dos direitos civis dos negros naquele país.

Neste 8 de março (8M), Dia Internacional da Mulher, não é demais lembrar a versão adaptada do título: as mulheres podem ser o que elas quiserem. Com essas palavras, reafirmamos o espaço da mulher enquanto ser essencial da tessitura social, política, econômica e científica no mundo. Reconhecemos, também, a autonomia da mulher sobre o seu corpo e a sua vida. Sobre essa completude, pontuou Clarice Lispector: "Sou uma mulher, sou uma pessoa, sou uma atenção, sou um corpo olhando pela janela. Talvez seja isso que se poderia chamar de estar viva."

O 8M simboliza a luta e as conquistas das mulheres operárias russas, na greve de 1917, por melhores condições de trabalho e de vida. Neste ano de 2025, a data é celebrada na mesma semana em que o cinema brasileiro foi consagrado, pela primeira vez, com a premiação máxima do circuito cinematográfico, recebendo o Oscar de melhor filme internacional. Ainda estou aqui levou ao mundo, pela expressão dramatúrgica de duas mulheres — Fernanda Torres e Fernanda Montenegro —, a história de vida de uma outra mulher, Eunice Paiva, sua luta para proteger e cuidar da família, seu ativismo em defesa dos direitos humanos das vítimas e dos familiares de desaparecidos durante a ditadura militar no Brasil.

Não são poucas as mulheres responsáveis por suas famílias no país. Dados do Censo de 2022, disponibilizados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), mostram que, no Distrito Federal, 49,5% dos domicílios são chefiados por mulheres — um importante crescimento de 6%, em comparação com o Censo de 2010.

Na Universidade de Brasília (UnB), as mulheres são maioria entre estudantes (52,7% nos cursos de graduação e 53,4% nos cursos de pós-graduação) e entre servidores técnico-administrativos (51,9%). Entre docentes, as mulheres representam 45,4%, sendo que, dos grupos de pesquisa cadastrados no Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), 47,8% são liderados por elas.

Apesar disso, apenas 31% dos pesquisadores de nível 1A do CNPq são mulheres, e o número de mulheres nos cursos das áreas de ciências exatas e tecnologias também cai para cerca de 30%. Os dados evidenciam a necessidade, cada vez maior, de implementarmos políticas voltadas para a equidade de gênero, em todas as esferas.

A Universidade de Brasília (UnB) abre as atividades do 8M tendo como tema Tolerância zero contra assédios e violências de gênero. A programação, disponível na página da Secretaria de Direitos Humanos da UnB (https://sdh.unb.br/2025/02/28/agenda-8m-2025/), foi construída democraticamente, com a participação das mulheres da nossa comunidade interna, e visa promover a dimensão educativa em direitos humanos e, assim, potencializar um ambiente respeitoso, plural e livre de assédios e violências de gênero, dentro e fora da universidade.

A celebração do 8M coincide, ainda, com a cerimônia do 1º Prêmio Mulheres e Ciência, pelo CNPq, que reconheceu a potencialidade e a trajetória de mulheres cientista, como a professora e pesquisadora Débora Diniz Rodrigues (UnB), agraciada com o prêmio na área de Ciências Humanas e Sociais, Letras e Artes.

A programação organizada pela Secretaria de Direitos Humanos tem, também, como objetivo produzir material para a elaboração de cartilhas e campanhas institucionais para o enfrentamento aos assédios e às violências de gênero. Além disso, a Reitoria está organizando, com o apoio da Procuradoria Federal junto à UnB, um curso sobre o tema para os novos gestores e pretende nomear uma comissão para analisar proposta de adesão da UnB ao Marco Referencial para a Igualdade de Gênero em Instituições de Ensino Superior no Brasil.

Promover a equidade de gênero implica reconhecer, com Audre Lord — negra, escritora, feminista, lésbica, filha de imigrantes caribenhos que moravam nos EUA —, que "nenhuma de nós será livre enquanto alguma mulher não o for, mesmo quando as correntes dela forem muito diferentes das nossas". Implica, igualmente, problematizar que o enfrentamento aos assédios e às violências de gênero devem importar também aos homens, importantes atores nessa importante tarefa coletiva.