Como sair daqui

Cristovam Buarque — professor emérito da Universidade de Brasília

Nesta semana, comemoramos quatro décadas da posse do primeiro presidente civil a governar o país após o período de ditadura militar. A partir de março de 1985, sob a liderança de José Sarney, elaboramos a Constituição Cidadã, legalizamos os partidos sem preconceito ideológico, incorporamos todos os líderes na vida política, abolimos censura e implantamos liberdade de imprensa e de opinião. A comemoração neste 15 de março no Panteão da Pátria será também momento para refletirmos sobre como retomar a capacidade de unir o país em torno de propósitos comuns.

Em 1985, depois do fracasso da possibilidade de eleição direta, os líderes democratas se uniram em torno de Tancredo Neves, com José Sarney para vice. Salvo raras exceções, todos abriram mão dos interesses partidários e pessoais e foram juntos ao Colégio Eleitoral. Quando a saúde de Tancredo Neves o impediu de assumir, todos apoiaram José Sarney, que cumpriu todos os compromissos democráticos. A derrubada da ditadura militar e a posse do presidente civil foram realização de uma surpreendente engenharia política que reuniu opositores históricos com o propósito comum de vencer nas urnas a força das armas e implantar democracia.

O quadragésimo aniversário daquela unidade pela democracia coincide com a atual unidade dos brasileiros eufóricos pela vitória do Oscar com um filme sobre o período da ditadura. Ainda estou aqui deslumbra com a beleza da reconstituição do fato e da época, desperta para a denúncia de um momento insano e perverso de nossa história, alerta para que os fatos mostrados não se repitam. Também faz lembrar a genialidade política e o espírito público que levaram nossos líderes à unidade para derrotar o poder militar e implantar a democracia civil; e nos faz pensar como outra vez nos unimos para nos livrarmos das amarras que nos impedem consolidar e avançar no que foi conquistado. Se foi possível a coragem de Eunice para gritar "ainda estou aqui", é possível ter esperança no grito "vamos sair daqui e avançar".

O Brasil que construímos nos 40 anos depois do fim da ditadura ainda tem economia de baixa produtividade, concentração de renda elevada, persistência da pobreza, metade da população sobrevivendo na penúria de uma bolsa assistencial, em sistema de apartação social; privilégios crescentes e supersalários legais, um sistema político que exacerba a corrupção legalizada e impune ao ponto de debochar da população; a política polarizada sem oferecer alternativas para o futuro; uma justiça instável, um parlamento sem confiabilidade; as ruas entregues à violência e ao crime organizado; um sistema educacional por onde pingam anualmente dezenas de milhares de novos analfabetos adultos e que não forma brasileiros alfabetizados para atender às necessidades do mundo contemporâneo.

O Brasil deve se envaidecer de Marcelo Rubens Paiva, por seu livro Ainda estou aqui, e também de Walter Salles, Fernanda Torres e Fernanda Montenegro, Selton Mello e todos que transformaram o belo livro em um magnífico filme. Mas a maior homenagem a uma obra é usá-la para avançarmos. Eunice Paiva deve ter lido o poema Faz escuro mas eu canto, de Thiago de Mello, e, a partir dele, sentiu a força necessária para sua luta pela memória do marido desaparecido. Precisamos escutar "ainda estamos aqui" na luta contra o autoritarismo e acender a chama para o grito de "como sair daqui e avançar" na luta pela construção do Brasil que a democracia prometeu e ainda não cumpriu: economia sustentável e eficiente, que distribua a renda gerada, faça uma sociedade sem pobreza, as ruas em paz; com Forças Armadas sob o mando civil e integradas ao mundo democrático, políticos comprometidos com a ética e o interesse público, sujeitos à transparência na gestão e punição na corrupção, sem penduricalhos legais que permitem salários que debocham da pobreza; iniciar a implantação de um sistema federal público que ofereça educação com a máxima qualidade a todo brasileiro, independentemente da renda e do endereço de sua família; desburocratizar a atividade econômica de maneira a incentivar o talento pessoal a promover soluções e riquezas graças ao empreendedorismo pessoal; impedir o consumo e a produção de bens que depredem a natureza.

Devemos perceber a feliz coincidência do sucesso de Ainda estou aqui com a comemoração dos 40 anos de democracia e lembrarmos a unidade que levou a vitória política contra o regime militar para buscarmos avançar no pagamento das dívidas que a democracia tem com o povo e a nação.