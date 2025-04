Mazelas Futebol Clube

O futebol não vive em uma bolha. Precisa ser usado como ferramenta de combate às mazelas que também o atingem. Misoginia, racismo, xenofobia, etarismo, homofobia, qualquer tipo de violência e outros temas devem constar na agenda prioritária de qualquer entidade esportiva. Mais importante: nenhuma possibilidade de resposta pode ser descartada.

Reeleito presidente da CBF até março de 2030, Ednaldo Rodrigues deixou a bola quicar na frente dele e perdeu golaço. A chapa "Por um Futebol Mais Inclusivo e Sem Discriminação de Qualquer Natureza" tem oito vices. Todos são homens!

Dos 27 presidentes de federações vinculadas à CBF, só uma é mulher: Michelle Ramalho (Paraíba). Por que não a inseriram como vice? Dos 40 clubes da séries A e B, apenas um tem comando feminino. Leila Pereira lidera o Palmeiras. A empresária também foi "esquecida". Como a posse do novo ciclo será em 2026, há tempo de corrigir o terrível equívoco.

A CBF ostenta o primeiro presidente negro, mas o melhor técnico preto do país sequer aparece na lista dos cotados ao cargo de técnico da Seleção. Roger Machado faz excelente trabalho no Inter. É técnico há 11 anos. Tem méritos.

O Palmeiras lidera ação por punições severos ao racismo depois da injúria de torcedores do Cerro Porteño contra Luighi na Libertadores Sub-20, no Paraguai, e da declaração do presidente da Conmebol, Alejandro Dominguez, comparando times brasileiros à personagem Chita do filme Tarzan. A Conmebol formou grupo de trabalho liderado por Ronaldo "Fenômeno". Quando a tensão parecia aliviada, um torcedor alviverde imitou macaco em direção a torcedores paraguaios do Cerro Porteño na última quarta-feira, no Allianz Parque. A CBF se manifestou, o Palmeiras o identificou e ele está proibido de acessar o estádio.

Por falar no país vizinho, até quando vão apelidar times disparados na liderança de "cavalo paraguaio"? Até quando o substantivo Paraguai será adjetivo de produto falsificado? Perguntar não ofende: Respeito é via de mão única ou dupla?

Há discursos xenófobos no processo de escolha do sucessor importado de Dorival Júnior. Muricy Ramalho é uma rara exceção. Perguntei ao ex-técnico na entrevista publicada domingo passado no Correio qual é o perfil ideal. Ele abriu as fronteiras da Seleção: "Sou a favor de um bom técnico, não importa onde nasceu", disse, citando o catalão Pep Guardiola.

O etarismo é outra mazela. A presidente Leila Pereira perdeu a razão ao revidar jogadores insatisfeitos com gramados sintéticos. "Os atletas que reclamam são mais velhos. Pode encurtar a vida útil. Eles deveriam ter parado de jogar futebol em vez de reclamar". A imprensa também contribui ao depreciar jogadores acima dos 40 anos.

A violência segue matando torcedores. No Chile, havia revolta dentro e fora do estádio, mas a Conmebol pelejou para concluir o jogo entre Colo-Colo e Fortaleza até desistir. Três torcedores morreram na área externa. Insensíveis diante da tragédia, o Tricolor do Pici e a CBF pediam os três pontos do jogo menos de 24 horas depois,

Não aprendemos nada com a empatia do Atlético Nacional! Há nove anos, o clube colombiano abriu mão do título da Copa Sul-Americana e declarou a Chapecoense campeã diante do acidente aéreo. O Fortaleza e a CBF têm razão, mas custava esperar um pouquinho em respeito à memória das vítimas?

Nos deram espelho e vimos um mundo do futebol doente, porém, quem manda no esporte mais popular do mundo continua vivendo em uma bolha na qual tudo é ficção. Empurram as mazelas para baixo dos gramados. Afinal, para parte dessa turma, o show tem que continuar.