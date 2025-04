Brasília, um sonho que floresce em ações

Celina Leão — vice-governadora do DF

Brasília nasceu de um sonho. Um traço no Planalto Central que ousou ser capital. Hoje, 65 anos depois, continua sendo símbolo da esperança brasileira e da capacidade de transformar ideias em realidade. Mais do que a obra de Lúcio Costa e Oscar Niemeyer, Brasília é feita de gente. E é por cada uma dessas pessoas que o Governo do Distrito Federal segue trabalhando diariamente, com ações concretas que tocam vidas, acolhem, protegem e promovem o desenvolvimento humano e urbano da nossa capital.

Celebrar o aniversário de Brasília é, também, reconhecer o quanto ela se transforma e o quanto essa transformação tem sido guiada pelo compromisso com justiça social, inclusão, infraestrutura e cuidado com as pessoas. Em 2025, são muitas as conquistas que refletem essa jornada.

Começamos pelas obras que moldam o presente e o futuro da cidade. O Drenar DF, maior programa de captação de águas pluviais da história do Distrito Federal, dobrou a capacidade de escoamento da Asa Norte, resolveu alagamentos históricos e protege o Lago Paranoá. Um investimento de R$ 180 milhões que se traduziu não apenas em infraestrutura, mas em qualidade de vida e segurança. O Parque Urbano Internacional da Paz, nascido com essa obra, se soma à beleza de nossa cidade e à sua vocação para o convívio coletivo.

Avançamos também na mobilidade, com a entrega de viadutos como os do Recanto das Emas, Itapoã-Paranoá e a recuperação do icônico Buraco do Tatu. São mais de R$ 497 milhões investidos em infraestrutura em 2024, transformando o ir e vir da população.

Mas é na dignidade das pessoas que Brasília encontra sua maior obra. Os restaurantes comunitários ampliaram seu atendimento e hoje servem três refeições todos os dias em 13 das 18 unidades, totalizando milhões de pratos distribuídos a preços simbólicos. Programas como o Prato Cheio, que oferece R$ 250 mensais a cerca de 100 mil famílias, e o Cartão Gás ajudam a combater a fome e garantir o básico onde ele falta.

No campo da educação, investimos nas novas gerações e também nos que precisam de novas oportunidades. Foram mais de 90 mil pessoas capacitadas pelo Qualifica DF desde sua criação. O Renova DF, com 23.956 certificados emitidos, alia formação e recuperação de espaços públicos. Já a Escola Técnica Leste Sérgio Damaceno, recém-inaugurada no Paranoá, oferece ensino técnico gratuito e de qualidade para até 1.200 alunos por turno.

Brasília também se torna mais inclusiva e justa. A segunda escola bilíngue em Libras-Português do DF já é realidade, com capacidade para 145 estudantes. As mulheres vítimas de violência encontram acolhimento nos seis Comitês de Proteção à Mulher e nos programas Restaurando Sorrisos e App Viva Flor. Mais de 1.100 pessoas são acompanhadas por dispositivos de proteção e monitoramento. E os órfãos do feminicídio, por meio do Acolher Eles e Elas, recebem amparo financeiro e psicológico. Ao todo, 167 crianças e adolescentes já são assistidos.

Na saúde, são mais de 9 milhões de atendimentos realizados entre atenção primária e especializada. A Tenda e o programa Minha Saúde levaram cuidados médicos de qualidade para mais de 400 mil pessoas nas regiões mais vulneráveis. Hospitais foram revitalizados, leitos ampliados e novas UBSs requalificadas para melhor servir a população.

Brasília também pulsa cultura. A reabertura da Sala Martins Pena, no Teatro Nacional Cláudio Santoro, reacende a chama das artes em nossa capital. Um investimento de R$ 70 milhões que honra a história e celebra o futuro da produção cultural local.

O esporte, a segurança pública, os campos reformados, as novas moradias populares, as creches entregues, os investimentos em infraestrutura e em pessoas. Tudo isso é a prova de que Brasília não parou no sonho de 1960. Ela se renova, se expande e se reconstrói diariamente com a força de seu povo e a dedicação de um governo que a enxerga como a capital da dignidade.

Neste 21 de abril, honramos Juscelino Kubitschek e todos os candangos com trabalho e ação. Celebramos não apenas o concreto, mas a esperança plantada em cada canto do Distrito Federal. Que Brasília siga sendo um espelho do que o Brasil pode ser: inclusivo, moderno, justo, plural.

E, como mulher, mãe, cidadã e vice-governadora, afirmo que Brasília é feminina, resiliente e visionária. E seguirá florescendo, com coragem e amor, a cada novo amanhecer.

Feliz aniversário, Brasília!