Visão do Correio: O significado de Brasília, 65 anos

15/03/1985. Crédito: F. Gualberto/CB/D.A Press. Brasil. Brasilia - DF. Manifestação no Congresso Nacional em comemoração à posse do Presidente José Sarney. Pessoas sobre a Cúpula do Senado Federal e mastro da Bandeira Nacional ao fundo. Publicações: CB, 15/03/2005. Capa; Localização no acervo físico: CB, Neg. 324-85; - (crédito: F. Gualberto/CB/D.A Press)

Na fachada do Museu Histórico de Brasília, esculpida sobre o mármore, lê-se uma das mais célebres frases de Juscelino Kubitschek sobre a nova capital. "Deste Planalto Central, desta solidão que em breve se transformará em cérebro das altas decisões nacionais, lanço os olhos mais uma vez sobre o amanhã do meu país e antevejo esta alvorada, com fé inquebrantável e uma confiança sem limites no seu grande destino". Era com esse espírito, genuinamente patriótico, que o então presidente da República, em 1956, dava novo rumo ao país.

O pensamento de JK, gravado em um dos monumentos que formam a Praça dos Três Poderes, dá a dimensão do significado de Brasília para a nação. Ao completar 65 anos, a capital de todos os brasileiros cumpre a missão de enfrentar as grandes questões nacionais — não sem momentos difíceis. Em praticamente um terço de sua trajetória, Brasília representou o regime de exceção. Foram 21 anos em que as liberdades civis estiveram subjugadas por um regime autoritário, com consequências presentes até os dias de hoje.

Mas Brasília também é palco de conquistas relevantes. Foi na capital federal que o Brasil se reencontrou com a democracia, em 15 de março de 1985. E desde então o país vive, há 40 anos e de forma ininterrupta, em um regime de liberdade política. Em outra contribuição histórica da nova capital, Brasília foi palco da Constituição Cidadã. Nenhuma carta constitucional, em todos os tempos, assegurou tantos direitos aos brasileiros como a que foi elaborada a partir de 1987 e promulgada em 5 de outubro de 1988. Não se pode, portanto, falar de democracia sem considerar a fundamental contribuição de Brasília para essa conquista.

Celebrar o aniversário da capital federal é reafirmar o compromisso com o Estado Democrático de Direito. O sentimento e o trabalho árduo de homens públicos como JK, Tancredo Neves, José Sarney e Ulysses Guimarães é que animam o espírito de Brasília. Não se trata apenas de uma cidade que tem importância política por ser a capital federal; trata-se de marco civilizatório. É papel intransferível de Brasília trabalhar e dar o exemplo para que o Brasil se torne mais democrático, mais justo e mais inclusivo.

Para o todo e sempre, o 21 de abril também deve ser lembrado como o antídoto para episódios infelizes como o 8 de Janeiro. Os ataques às instituições da República, na mesma Praça dos Três Poderes onde está escrita a mensagem de JK mencionada acima, evidenciam uma total incompreensão do significado de valores como democracia, Estado Democrático de Direito — e de Brasília. É preciso combater a intolerância e o extremismo. E Brasília é o palco principal para essas iniciativas.

O caminho para o avanço nacional passa necessariamente por Brasília. Ao completar 65 anos, a capital federal reitera sua vocação de servir o país. Essa missão traz grande responsabilidade. Mas, com a confiança depositada por seu criador, a cidade de todos os brasileiros está preparada para seguir adiante no desafio.