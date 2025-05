Do conclave da Igreja ao da CBF

A fumaça branca sairá primeiro da chaminé da Capela Sistina, no Vaticano, palco do conclave com início na próxima quarta-feira (7); ou do telhado de vidro da sede da CBF, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro? Amigos, arrisca a Igreja Católica apresentar ao mundo o sucessor do papa Francisco antes de o "carmelengo" Ednaldo Rodrigues eleger o herdeiro da prancheta do técnico Dorival Júnior. Atraso inaceitável.

Faltam 404 dias para a Copa do Mundo. Estamos a 33 dias do duelo com o Equador na altitude de Quito, pela 15ª rodada das Eliminatórias. Na sequência, o Brasil receberá o Paraguai na Neo Química Arena, a casa do Corinthians.

Tenho ouvido uma tese frágil, segundo a qual seleções não seduzem técnicos de ponta de clubes, como Guardiola, Carlo Ancelotti, Diego Simeone, Luis Enrique, Jorge Jesus, Abel Ferreira, entre outros na Europa e no Brasil. Ao menos quatro potências provam o contrário.

A questão é apresentar um projeto de trabalho a curto, médio e longo prazo minimamente organizado, confiável, sustentável, viável e encantador. Qual é o plano da CBF para a Copa de 2026 e os próximos 10 anos? Existe? Não se sabe o que se quer desde antes do fim da Era Tite.

Adenor avisou que sairia em março de 2022. É maio de 2025 e vivemos um inacabável Dia da Marmota — assista ao filme Feitiço do Tempo. Os estilos pretendidos desde 2023 não dialogam. Não há elo entre Ramon Menezes, Fernando Diniz, Dorival Júnior, Carlo Ancelotti, Jorge Jesus ou Abel Ferreira.

A França tem projeto. Respeita processos. É comandada por Didier Deschamps desde 2012. Didier Deschamps era técnico de clube. Levou o Monaco ao vice na Liga dos Campeões de 2003/2004. Ganhou a Ligue 1 com o Olympique de Marselha. A Série B da Itália pela Juventus. Aí, sim, topou assumir a seleção. Foi finalista das últimas duas Copas do Mundo. Ganhou uma contra a Croácia e perdeu a outra na decisão épica nos pênaltis contra a Argentina. Perdeu também três Euros — uma delas em casa para Portugal, porém o projeto se sobrepõe.

A Inglaterra convenceu Thomas Tuchel a largar o dia a dia em times de ponta da Europa por encontros em datas Fifa com a seleção da Inglaterra. A FA deu aula para a CBF. Foi discreta nas negociações com o alemão vice-campeão da Champions League em 2020 com o PSG e campeão em 2021 pelo Chelsea. A falta de destreza dos emissários da CBF teria desagradado ao Florentino Pérez e levantado a sobrancelha de Carlo Ancelotti.

Luciano Spalletti não tinha o perfil de seleção até assumir a Itália. Acumulou títulos na Roma, no Zenit São Petersburgo e no Napoli, onde conquistou o Italiano em 2022/2023. O Napoli não era campeão italiano desde 1990! O projeto da Squadra Azzurra o seduziu. A Itália evolui.

Marcelo "El Looo" Bielsa transita com facilidade no campo dos treinadores de time e de seleção. Foi campeão no Newell's Old Boys, no Vélez Sarsfield, no Leeds United e na Argentina no inédito ouro em Atenas-2004. El Loco trocou o ambiente de clubes pelos desafios de uma seleção do naipe do bicampeão Uruguai. Por que Bielsa trocou o Leeds United pelo Uruguai? Projeto! Exatamente o que a CBF não tem para a Copa de 2026 nem para os próximos 10 anos.