O poder das emoções

Há dias em que é difícil buscar as palavras certas. Se falta fôlego e energia neste mundo tão contaminado por ódio e tantos incômodos mais, que dirá palavra bonita solta por aí. Quisera eu ter um estoque de frases lindamente construídas para entregar em um dia especial como hoje, dedicado às mães. Não as tenho, mas pensando bem nem é algo tão necessário assim. Mãe talvez seja mesmo o vocábulo mais bonito para hoje e que se basta. Mãe é mãe, e todo o resto sobre a maternidade a gente pensa que já conhece — mas a verdade é que vai descobrindo a conta-gotas.

Apesar do preâmbulo, há sim algo especial a se dizer. Diria que a capacidade de se emocionar equivale à vida. Por si só, a lembrança da minha mãe me emociona. E isso é para sempre. E isso também me faz me sentir viva. Lady Gaga sentada olhando a multidão de Copacabana agachada no cantinho do palco, com lágrimas nos olhos, me emociona. A despedida do papa Francisco me emociona, assim como a chegada do papa Leão XIV, apesar de todo o espetáculo tão grandioso em volta.

Memórias, instantes preciosos, travessias, despedidas e rituais — como a espera pela fumaça branca — me emocionam. Músicas e filmes, também. O abraço forte de um amigo leal nas guerras pelo poder a todo custo.

Estamos por aqui um tanto temerosos e assustados com a possibilidade de sermos dominados e/ou trocados por robôs, preocupados com o que a inteligência artificial generativa pode nos roubar em curto espaço de tempo, mas na realidade devíamos nos preocupar em como resgatar a emoção perdida porque esta ainda é algo que só nós temos de reserva.

Ocupar o tempo com coisas, uma atrás da outra, tem sido a nossa história. Desenhar a rotina com uma sucessão de tarefas a cumprir é o novo normal. Ninguém coloca na agenda: tirar 10 minutos para se emocionar. Mas milagrosamente a vida nos dá isso de presente, nos surpreende com doses homeopáticas desse sentimento bom e misturado. Despedidas não são normalmente boas; recomeços são sempre promessas maravilhosas. Mas tudo isso é o que nos faz vivos.

Há quem pense que ser uma pessoa emocionada é viver na corda-bamba, em risco, no exagero. Não é. Basicamente é ter a consciência de estar vivo e estar disposto a viver plenamente. Isso exige coragem, a coragem do sentir.

O novo papa reza também a cartilha de Santo Agostinho, filósofo, um dos mais importantes pensadores da Igreja, que foi um cético e se converteu tarde. Tem uma frase atribuída a ele que diz assim: "A esperança tem duas filhas lindas: a indignação e a coragem. A indignação ajuda a não aceitar as coisas como estão; a coragem, a mudá-las".

Para quem não tinha palavra para entregar hoje, junto às minhas a dele e me dou por satisfeita - ou melhor, emocionada. Desejo emoções desmedidas neste domingo a todas as mães.