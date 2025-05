As pressões da vida

Talvez uma das poucas sensações universais — e unanimemente desagradáveis — é o desespero de se sentir pressionado. Aquela força advinda de pessoas, ou situações, que te empurram para algo indesejável, de forma brusca, ríspida. A pressão é como ser jogado em um mar com uma grande pedra amarrada no pé, e saber lidar com esse sentimento e nadar contra o afogamento iminente é um dos grandes desafios da vida.

Alguns até tentam defender: "a pressão forma o diamante", "dar caráter". Até pode ser, mas também implode submarinos ou acelera explosão em combustões — do ponto de vista químico.

Brincadeiras à parte, o grande segredo para lidar com a pressão é saber os limites que todo o estresse envolvido naquele momento lhe traz. Isso é o mais difícil, porque, na maioria das vezes, a pressão é feita por nós contra nós.

Pare e pense: não tem ninguém com uma arma na nossa cabeça pressionando pelo sucesso daquele projeto no trabalho, por aquela série extra na academia, por ser "melhor" ou "maior".

Desde pequeno, senti que uma estranha forma de me comunicar com minhas emoções era a base da pressão. Algo tinha de ser assim e pronto. A pressão era construída sobre uma base de intransigência, e essa é uma forma muito cruel de lidar com objetivos e sonhos.

Um grande exemplo disso foi a saga para conquistar o vestibular da Universidade de Brasília (UnB). Anos — no plural — lutando contra uma pressão construída por mim mesmo de algo que hoje é tão mais relativo do que jamais poderia imaginar. A pressão te tira esse poder de questionamento, te tira do momento.

Mas ao mesmo tempo: como desligar a pressão? Às vezes, chega a ser incontrolável. Quando você vê, já está lá, com aquela angústia de não saber como responder àquela necessidade, ou sofrendo por um fracasso já montado na cabeça. De certa forma, a pressão é assim mesmo: implacável.

Mas isso não significa que a luta contra ela sempre cairá em derrota. Ao longo dos anos, fui montando algumas estratégias que aliviam a sensação de pressão. Não é nada profissional, apenas dicas. Vamos a elas.

A pressão traz um estado de constante tensão. Essa, por sua vez, afeta o corpo. Então, mantenha bons hábitos físicos, como evitar café, tentar praticar alguma atividade física e dormir. O mantra é boa alimentação, bom movimento e boa recuperação.

Também ajuda perceber o estado de pressão. Por mais simples que possa parecer, saber que você está sendo pressionado é muito importante (e difícil). Na maioria das vezes, é mais fácil só sentir as emoções tangentes a pressão, como frustração ou tristeza. Contudo, uma vez que você entende que está se empurrando de uma forma agressiva, é a hora de parar e respirar. Um dos maiores trunfos contra a pressão é esse: simplesmente parar.

Por fim, mas não menos importante: ninguém é obrigado a saber lidar ou superar as pressões da vida — seja interna ou externa. Logo, uma ajuda profissional pode ser a chave para conseguir se livrar desse peso.

Não estamos imunes a sofrer pressão, mas podemos aprender a nadar, mesmo com essa pedra chatinha no pé.