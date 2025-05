Brasil preparado para ser o grande líder global em sustentabilidade no turismo

Gloria Guevara — candidata do Governo do México à Secretaria-Geral da ONU Turismo. Foi ministra do Turismo do México e CEO do Conselho Mundial de Viagens e Turismo (WTTC)

Nesta quinta e sexta-feira, 29 e 30 de maio, em Segóvia, Espanha, acontecerão as eleições para renovar a Secretaria-Geral da ONU Turismo. Será uma oportunidade para traçar um novo rumo que leve o turismo global a outro patamar, gerando crescimento e desenvolvimento equitativo para todos os países.

A organização, nesta nova etapa, requer uma liderança experiente e confiável, capaz de compreender a complexa dinâmica da indústria mundial de viagens e turismo e de unir os estados-membros em torno de uma visão compartilhada de crescimento sustentável e inclusivo.

Nesse contexto, a América Latina e o Caribe estão destinados a desempenhar um papel de protagonismo, e o Brasil se destaca como um ator-chave graças à liderança do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e à sua visão em matéria de turismo, sustentabilidade, inovação e geração de emprego ao longo de toda a cadeia de valor deste importante setor.

Essa liderança tem se manifestado nas iniciativas as quais o Brasil fomentou em fóruns como o G20 (cujos trabalhos presidiu exitosamente no ano passado), a fim de estimular o turismo por meio de esforços conjuntos, intercâmbio de boas práticas, recopilação de dados e realidades do setor.

O Brasil é atualmente um dos países com maior crescimento turístico e um dos destinos com mais potencial, devido à vasta riqueza natural, cultural e humana. O governo brasileiro tem avançado de maneira exemplar no desenvolvimento de um turismo com uma abordagem social, sustentável e centrada no empoderamento das comunidades locais.

O turismo brasileiro é um importante gerador de emprego direto e indireto no país, impulsionando cadeias produtivas inteiras — desde hotelaria até gastronomia, cultura e logística. Com políticas de capacitação profissional e incentivos ao empreendedorismo, o setor fortalece a economia formal enquanto promove inclusão social. Essa força laboral, aliada ao crescimento sustentável, consolida o Brasil como líder regional em turismo transformador.

O nosso irmão sul-americano tem hoje uma excelente oportunidade para liderar uma nova etapa de crescimento turístico na América Latina. O país tem demonstrado um firme compromisso com a sustentabilidade. Um exemplo disso é que, neste ano, sediará a COP30, o principal fórum multilateral sobre o meio ambiente. Ademais, conta com um enorme potencial para melhorar sua conectividade, atrair investimentos e gerar empregos de qualidade por meio do turismo. Por isso, reúne todos os elementos para indicar o caminho rumo a um turismo mais verde, inclusivo e competitivo em nível global.

A partir da Secretaria-Geral da ONU Turismo, buscaremos fomentar um ambiente que permita posicionar o Brasil e o resto dos países da América Latina e o Caribe como destinos de referência em sustentabilidade. Minha visão para a ONU Turismo é justamente contar com um turismo mais equitativo, sustentável e focado nas pessoas. Nesse sentido, minha candidatura está articulada em quatro prioridades: sustentabilidade, resiliência, oportunidade e inovação.

Com o Brasil, concordamos com a necessidade de priorizar iniciativas que criem oportunidades para jovens, mulheres e comunidades por meio do desenvolvimento do turismo inclusivo e da equidade social. Nesse sentido, é importante que a Secretaria-Geral da ONU Turismo acompanhe os países — especialmente os do Sul Global — na construção de um setor turístico mais forte, resiliente e alinhado com os desafios atuais. Além disso, a ONU Turismo deve ser um instrumento que contribua para a promoção de políticas, visando simplificar os processos de viagem, melhorar a conectividade e garantir experiências de viagens seguras.

É necessário também que sua visão inclua o fortalecimento da cooperação regional. Só dessa forma, uma região como a América Latina poderá desempenhar um papel mais influente na governança do turismo mundial. Por isso, é fundamental o trabalho do escritório da ONU Turismo no Rio de Janeiro, podendo se tornar uma plataforma de apoio e gestão para todos os países do continente.

Mediante um profundo conhecimento das particularidades da América Latina e suas oportunidades, uma liderança colaborativa e uma visão compartilhada, será possível fortalecer a ONU Turismo, a região e o papel que o Brasil está destinado a desempenhar no cenário global.