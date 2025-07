Além do rosto da Anitta

Se existe alguém que ama cultura pop e referências superficiais, esse alguém sou eu, que vos escreve. Memes considerados fúteis e sem graça, cortes de reality shows simplórios no feed, fofocas banais, fios sobre subcelebridades — tudo dessa crosta popular ganha meu like. Você pode imaginar, então, o estranhamento que reverberou neste cérebro quando o assunto da semana, o novo rosto da Anitta, não despertou qualquer simpatia da minha parte.

Para quem está por fora do tema: a cantora Anitta passou um tempo off nas redes sociais e retornou com um "novo rosto". As especulações sobre os possíveis procedimentos estéticos que a artista realizou estão bombando. São portais ouvindo especialistas para detalhar cada mínimo cortezinho que a estrela de Honório Gurgel(RJ) pode ter feito, o preço dos supostos procedimentos, o tempo de recuperação e tantos outros detalhes. Inclusive, vale ressaltar que o Correio não fugiu à regra.

A mudança, de fato, é visível: Anitta parece diferente. Contudo, até o momento em que este texto é escrito, a cantora não comentou nada sobre os supostos procedimentos. Milhares de jornalistas estão em polvorosa, atualizando os stories da carioca. Afinal, quando ela vai falar?

O assunto do momento é inofensivo. E lembro perfeitamente que, durante a pandemia, pensei — em mais de uma ocasião — no quanto gostaria de estar envolvido em temas mais fúteis e superficiais em vez de me preparar, todos os dias às 19h, para aguardar o Ministério da Saúde liberar o balanço de mortos das últimas 24 horas. Naquela época, qualquer "fuga" da dura realidade era o maior desejo de milhares de brasileiros.

Houve hesitação antes de escrever este artigo. Afinal, não queria parecer presunçoso a ponto de desdenhar da importância do novo rosto da Anitta em determinados contextos. Todavia, em 2025, com o mundo do jeito que está, não existe explicação plausível para tanta preocupação com as supostas plásticas da artista — ou de qualquer outra pessoa.

O argumento aqui é claro: a distração causada pela fofoca sobre os supostos procedimentos estéticos de Anitta parece ultrapassar a linha do saudável. Preocupa-me que esse tipo de conteúdo esteja mais ligado ao esquecimento de problemas reais. As instituições da República caminham a largos passos rumo a um colapso institucional. O mundo vive um cenário assustador de guerras e conflitos. Interesses políticos consideram cada vez menos as necessidades da população. De certa forma, nem como distração a fofoca sobre a Anitta parece servir.

É impossível para mim criticar qualquer banalidade de qualquer assunto — correndo o risco de plagiar algum ganhador de reality show do país, mas "quem me conhece, sabe". Esse realmente não é o objetivo deste artigo. A reflexão aqui é que certos assuntos, quando extrapolam a seara da conversa informal, entram nas redes sociais e ganham as páginas dos jornais, podem acabar se transformando em algo além do que deveriam.

Existe algo além do novo rosto de Anitta. Existe algo além da fofoca. Resta saber como vamos conseguir enxergar tudo isso.