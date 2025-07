O Brasil na encruzilhada do futuro digital e verde

Andriei Gutierrez — presidente do Conselho de Economia Digital e Inovação da FecomercioSP; José Goldemberg — presidente do Conselho de Sustentabilidade da FecomercioSP

A transformação digital é cada vez mais urgente. Nesse contexto, a inteligência artificial (IA) não é um luxo, mas uma necessidade. Deixar de abraçar essa tecnologia significa aprofundar desigualdades e arriscar a relevância do país no contexto internacional. Contudo, essa ferramenta precisa ser desenvolvida e implementada sob a égide de boas práticas de sustentabilidade, considerando o seu consumo energético. Nesse complexo quebra-cabeça, o Brasil tem, diante de si, tanto o desafio de se adaptar quanto a oportunidade de protagonizar um novo ciclo de desenvolvimento — e um dos pontos centrais para essa virada é a infraestrutura digital.

Atualmente, estima-se que o Brasil dependa entre 50% e 60% do processamento de seus dados em servidores (ou data centers) localizados no exterior. É preciso que o país reduza essa dependência excessiva, ao mesmo tempo em que não se feche para serviços e soluções estrangeiras. A resposta está na expansão estratégica da capacidade de data centers em território nacional. Felizmente, esses centros têm se tornado cada vez mais sustentáveis, otimizando o consumo energético e utilizando fontes renováveis. E é aqui que reside uma oportunidade dourada para o Brasil: a nossa matriz elétrica predominantemente limpa nos confere uma vantagem comparativa única para nos posicionarmos como um polo global de "data centers verdes", exportando serviços de processamento de dados e de IA com baixa pegada de carbono para o mundo.

Contudo, é fundamental agir com discernimento para que essa vantagem não seja desperdiçada. Além da reintrodução de fontes mais poluentes na matriz elétrica — com o uso constante de usinas térmicas para compensar a intermitência das fontes solar e eólica, principalmente na estiagem —, agrava esse cenário a aprovação, pelo Congresso Nacional, de legislações que prolongam a operação de térmicas a carvão mineral e autorizam novas unidades a combustíveis fósseis. Muitas dessas medidas foram inseridas sem ampla discussão técnica.

Além de uma infraestrutura de IA mais verde, a própria inteligência artificial é uma aliada poderosa na busca por soluções para as questões ambientais. As suas aplicações são vastas e promissoras, desde a otimização do uso de recursos hídricos e energéticos na agricultura de precisão e na gestão de redes elétricas inteligentes até o monitoramento e o combate, em tempo real, ao desmatamento ilegal e às queimadas que assolam os nossos biomas. A tecnologia pode refinar modelos climáticos, prever desastres naturais com mais antecedência, otimizar a gestão de resíduos sólidos (estimulando a economia circular) e auxiliar na catalogação e na preservação da nossa rica biodiversidade. Ferramentas essas que, se bem aplicadas, podem acelerar a transição para uma economia de baixo carbono.

O Brasil encontra-se, portanto, em uma encruzilhada decisiva. A IA oferece um potencial transformador para alavancar a sustentabilidade e o desenvolvimento socioeconômico, mas esse futuro não é garantido; precisa ser ativamente construído. Nesse sentido, o papel do Estado é central, não apenas como regulador, mas como indutor de políticas públicas estruturantes de médio e longo prazos que preparem o país para as dinâmicas complexas do século 21.

Mais do que ações isoladas ou respostas reativas, o que se impõe é a construção de um verdadeiro projeto de nação para a era digital — o qual deve ser, sobretudo, inclusivo, assegurando que os saltos tecnológicos e os benefícios da IA e da digitalização não acentuem desigualdades, mas, ao contrário, sirvam como ferramentas para reduzir disparidades e promover oportunidades para todos os brasileiros.

Tal empreitada exige uma visão estratégica e uma governança articulada entre os diferentes níveis de governo, além de setor privado, academia e sociedade civil, materializada em investimentos robustos em infraestrutura digital e na capacitação humana, e no fomento à pesquisa e ao desenvolvimento em IA com foco em soluções sustentáveis, bem como em um compromisso inabalável com a universalização do acesso e do conhecimento digitais.