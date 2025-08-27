Movimento dos evangélicos desigrejados

DENISE SANTANA, doutora em teologia, historiadora e jornalista

O cenário atual do segmento evangélico mostra pessoas entrando e saindo das igrejas. O Censo Demográfico 2022 sobre religião, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), apontou que o número de evangélicos aumentou no Brasil, chegando a 26,9% da população, somando 47,4 milhões de pessoas. Apesar desse crescimento, existe outra realidade: o abandono da comunidade de fé, em que evangélicos se desligam das igrejas institucionais e optam por cultivar uma fé autônoma. O movimento ficou popularmente conhecido como desigrejados.

Esse desligamento dos membros traz um novo panorama para a igreja institucional, que passa por mudanças. Antigamente, existiam os católicos romanos e ortodoxos praticantes e os não praticantes, mas os evangélicos eram praticantes. Hoje, existe o crente que não quer mais frequentar a igreja institucional.

Cada pesquisador categoriza de uma maneira os subgrupos de desigrejados. Entendo que são três. O primeiro grupo comporta os decepcionados, que são pessoas que abandonaram a comunidade pelos mais diversos motivos, mas que não querem o fim da igreja institucional. O segundo são os radicais, que defendem o fechamento dos templos. O terceiro são os consumidores, que são usuários de algumas atividades congregacionais, mas não querem compromisso de membresia e comunhão.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

As pessoas estão abandonando as comunidades de fé pelos mais variados motivos. Conversando com os desigrejados que estão formando comunidade nas redes sociais para criticar o segmento, especialmente no Facebook, percebi que a evasão acontece porque discordam da institucionalização da Igreja, da variedade de denominações religiosas, da secularização das Igrejas históricas, da profissionalização do pastorado, da busca pelo diploma de teologia reconhecido pelo Ministério da Educação (MEC), da variedade de métodos de crescimento das Igrejas onde os líderes buscam quantidade de pessoas em detrimento da qualidade espiritual dos membros, dos ministérios que têm somente foco em reuniões que visam bater metas da liderança, da disputa entre as pessoas para atingir as metas, da estrutura organizacional (templo, culto regular aos domingos, tesouraria, ofícios, oferta, dízimo, CNPJ, clero oficial, confissão de fé, rol de membros, a igreja ter propriedade, escola ou seminário), da hierarquia na denominação que não permite viver o sacerdócio de todo o crente, da igreja empresa com pastores que buscam lucro financeiro e viraram homens de negócio, da Teologia da Prosperidade, do abuso espiritual dos líderes, dos escândalos sexuais e financeiros, e da política partidária nos templos, que polarizou os fiéis.

É preciso pensar os aspectos sociais mais amplos que têm levado as pessoas a abandonarem as igrejas. O movimento pode ser entendido por meio da desinstitucionalização. O desigrejamento é fruto da crise institucional que a Igreja Evangélica atravessa, uma falta de pertencimento que atinge todas as esferas da sociedade, inclusive a área religiosa. Também pode ser entendido pela destradicionalização. Anteriormente, era normal uma pessoa permanecer em uma Igreja porque a família era daquela tradição religiosa. Hoje, a pessoa é autônoma na escolha da fé, podendo romper com laços religiosos familiares. Ocorre uma quebra significativa entre as gerações na transmissão da herança religiosa, que antes era repassada de pai para filho, o que faz com que o legado dos valores, dos saberes e dos bens simbólicos se dilua de geração em geração. A sociedade vive uma crise na transmissão da herança cultural com reflexos em todas as áreas, como família, Estado, movimentos sociais, entidades civis e tradições religiosas.

Existe, ainda, a crise axiológica, que gera a decadência de valores e o descrédito pessoal e das instituições. Essa crise também deve ser levada em conta quando se busca desenhar os caminhos que explicam o desigrejamento. A crise axiológica aumenta quanto mais se articulam os eventos humanos, como a secularização, a modernidade, a globalização, as mudanças de condições culturais, sociais e de trabalho. Na contemporaneidade, a cultura dominante instiga a sociedade ao imediatismo, à busca permanente de novidades e de novas experiências, a ser o próprio construtor das suas verdades. A cultura também prega aversão à tutela institucional, o fim da verdade absoluta, o individualismo, a religiosidade emotiva, o pluralismo e o pragmatismo.