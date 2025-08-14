Janja participa de encontro com evangélicas em Salvador

A rejeição de Lula tem aumentado entre os evangélicos, segmento que é mais identificado com o bolsonarismo - (crédito: Antonio Cruz/Agência Brasil)

A primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja, participou de um encontro com mulheres evangélicas em Salvador (BA) nesta quinta-feira (14/8). A movimentação ocorreu dias depois de aliados do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) manifestarem preocupação por ele desistir de conquistar o apoio dos evangélicos, como mostrou a Coluna do Estadão.

"De mãos dadas com mulheres de fé, vamos desenvolver soluções e políticas que façam bem para o nosso povo, avançando por um projeto de nação que preza por justiça social, onde ninguém passe fome, onde todas as crianças sejam cuidadas e protegidas, onde nenhuma mulher sinta medo de estar em sua própria casa ou no trabalho", escreveu Janja em seu Instagram ao divulgar fotos do encontro.

A ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco, também participou do encontro. "Junto com as igrejas, precisamos pensar soluções e políticas que façam bem para o nosso povo, avançando por um projeto de nação que faça o que é justo e o que é certo", escreveu. Ela definiu o encontro como "um momento de escuta", enquanto Janja o descreveu como "manhã especial de diálogo".

A rejeição de Lula tem aumentado entre os evangélicos, segmento que é mais identificado com o bolsonarismo. A avaliação negativa do presidente no grupo cresceu de 50% para 55% entre junho e julho, de acordo com a mais recente pesquisa Datafolha. A tendência é que o voto religioso tenha peso considerável nas eleições de 2026.

Recentemente, o chefe do Executivo parou de fazer menções religiosas, que tentavam uma aproximação com o setor, em seus discursos. Esse artifício havia se tornado comum em participações do presidente em eventos pelo País. "Lula cansou", resumiu um interlocutor à Coluna do Estadão.

Janja, em contrapartida, tem se esforçado para se aproximar dos evangélicos. A primeira-dama também se encontrou com evangélicas em Manaus (AM), no dia 4 de julho. "Escuta ativa e diálogo com mulheres evangélicas que já fazem a diferença em suas igrejas e comunidades", definiu Anielle Franco, que também a acompanhou nessa reunião.

Um dia antes, Janja tinha visitado um terreiro com a ministra para dialogar com mulheres que professam o Candomblé. Na ocasião, elas lançaram o edital Mãe Beata Justiça Ambiental, programa que premia mulheres no combate ao racismo ambiental.