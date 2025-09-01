Depois da morte

JOSÉ HORTA MANZANO, Empresário

No Brasil, a crença na reencarnação perpassa todos os estratos sociais. Está nos muito ricos, nos muito pobres e nos remediados. Vai da favela ao condomínio de luxo, atravessando fronteiras de classe e instrução. Junto com o arroz com feijão, a novela das oito e o futebol de domingo, o reencarnacionismo é parte constitutiva da identidade nacional. Mesmo não sendo dogma oficial de nenhuma grande igreja tradicional, e mesmo sendo incompatível com a doutrina católica, está profundamente enraizado no imaginário coletivo do brasileiro.

O sincretismo é traço peculiar da nossa religiosidade. Assim como orixás e entidades das crenças africanas se amalgamaram a santos e arcanjos da fé Católica, a ideia de múltiplas vidas foi se entranhando na crença popular, servindo de pano de fundo para todo um universo esotérico — de médiuns de televisão a centros de mesa branca, passando por horóscopos, regressões, florais e cristais. O brasileiro, mesmo quando diz "não acreditar em nada", costuma bater na madeira três vezes "só por via das dúvidas".

E, quanto mais se envelhece, mais a questão do depois vai se infiltrando no pensamento. O que virá depois do último suspiro? Costumo dizer, em tom de brincadeira (mas com sinceridade), que não me agradaria passar a eternidade sentado numa nuvem, de camisola branca, tocando lira, esperando não sei bem o quê. Um céu estático e entediante não me seduz. Já a doutrina espírita parece bem mais dinâmica, instigante até. Nela, a morte é apenas um ponto de passagem entre duas jornadas. Com ela, entra-se em fase de aprendizado, reflexão e planejamento, antes de reencarnar para mais uma etapa da longa caminhada.

Se for assim mesmo — se a alma tiver mesmo que voltar —, quero fazer um pedido modesto. Aceito ir e vir quantas vezes for necessário, sem medo, livre e galhardo. Mas não quero voltar a este planeta. Peço licença para seguir adiante, para outro mundo, uma outra Terra, quem sabe, mais justa, mais humana, mais honesta, mais igualitária. Uma sociedade menos estressante, menos predatória, mais sensível ao sofrimento alheio. Um planeta habitado por gente de boa vontade e incapaz de odiar, gente que ri com facilidade e vive com leveza.

Digo isso com o peso de quem sonhou diferente. Os da minha geração, quando jovens, acreditávamos sinceramente que a humanidade, em poucas décadas, teria superado sua fase mais bárbara. Achávamos que a era de aquário traria sabedoria, paz e equilíbrio. O tempo passou e, infelizmente, nos desmentiu um bocado.

Houve avanços significativos, sim. Hoje se viaja pelo espaço, há curas médicas antes inimagináveis, a tecnologia nos conecta em tempo real, o número de analfabetos caiu, a expectativa de vida subiu e o número de famintos diminuiu. Mas os retrocessos gritam. A violência atingiu um nível intolerável, a desigualdade persiste com cara renovada, e nacos do nosso território são hoje terra sem lei, dominada por forças paralelas — narcotráfico, milícias, facções. A educação pública foi sendo sucateada, minada de dentro para fora. Em vez de formar cidadãos, forma estatísticas. A ignorância, antes vergonha, agora é ostentação. Ou pior: há quem prefira permanecer nela, por conveniência ou por preguiça.

E não é só aqui. O mundo parece tomado por uma onda de lideranças sombrias, despóticas, personagens trevosos que cavam trincheiras em vez de pontes. Vampiros modernos, sedentos de poder, ergueram seus tronos em territórios diversos: nos Estados Unidos de Trump, na Rússia de Putin, na Venezuela de Maduro, na Coreia do Norte dos Kim, na Nicarágua de Ortega. Há também regimes disfarçados, onde a repressão vem com verniz de ordem e progresso. O Brasil, por exemplo, sob o clã dos Bolsonaros, por pouco não cruzou a fronteira que separa a democracia frágil do autoritarismo escancarado.

No mundo para onde quero voltar, esse tipo de liderança não existe. Não pode haver lugar para os que mentem em série, que instrumentalizam a fé alheia, que manipulam a verdade conforme lhes convém. E menos ainda para seus fiéis seguidores, cegos por preguiça, fanatismo ou desinformação. Quero viver num lugar em que a verdade não seja alvo de disputa, em que os direitos humanos não sejam vistos como "coisa de comunista", em que a empatia não seja taxada de fraqueza.

Se um mundo assim existir — e há de existir, algures, entre os bilhões de planetas que coalham nosso céu noturno —, é para lá que quero ir. Nem que precise renascer com aspecto de homenzinho verde, de três olhos, com três dedos em cada mão.