O dever moral do mundo

Mesmo que os recentes reconhecimentos do Estado da Palestina tenham chancela pura e simplesmente simbólica, eles abrem um ambiente para que a criação de um Estado floresça

Macron e o líder palestino, Mahmud Abbas, em foto de arquivo: reconhecimento nesta segunda (22/09) - (crédito: Ludovic Marin/AFP)
Gaza é o próprio inferno na Terra. Todos os dias recebo fotos e vídeos de crianças com os corpos despedaçados; de pais urrando de dor sobre os cadáveres dos filhos; de seres humanos transformados apenas em pele e ossos; de cidades reduzidas a pilhas de ruínas; de bombardeios a esmo; de gente desesperada, esfomeada e sem esperança. Não existe lugar pior do que a Faixa de Gaza. É a prova cabal de que vingança e ódio semeiam horror. Fechar os olhos para o que acontece em Gaza é ser cúmplice e conivente com a matança. Por desvios ideológicos, acreditar que todo palestino merece ser tratado como terrorista é falta de caráter e de informação.

A comunidade internacional tem o dever moral imperativo de conter a sanha assassina de Israel. Não existe justificativa que minimamente possa ser usada para uma guerra de carnificina desigual. Pelos números extraoficiais — apesar de divulgados pelo Ministério da Saúde de Gaza, controlado pelo movimento islâmico Hamas —, cerca de 60 mil palestinos tiveram a vida ceifada desde 7 de outubro de 2023. Uma matança deliberada sob o pretexto de resguardar a segurança do Estado judeu.

Para qualquer pessoa com a mínima capacidade de raciocínio, é razoável perceber que violência planta violência, ódio semeia ódio. Não é fácil deduzir que os órfãos e as viúvas da guerra encontrarão a possibilidade de vingança nas fileiras do Hamas, da Jihad Islâmica e de outras facções palestinas. Não existe possibilidade de paz no Oriente Médio se a ocupação israelense não for encerrada e não se abrir espaço para a criação de um Estado palestino independente, soberano, com fronteiras definidas e com a possibilidade de prosperar.

A direita precisa entender que não existe equivalência entre apoiar a causa palestina e defender o terrorismo. Uma coisa nada tem a ver com a outra. Nesta semana, lideranças mundiais começaram a entoar, em alto e bom som, que a guerra de Israel é indecente. Em discurso durante conferência internacional na Organização das Nações Unidas para debater uma solução para o conflito árabe-israelense baseada em dois Estados, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi contundente: "O que está acontecendo na Faixa de Gaza não é só o extermínio do povo palestino, mas uma tentativa de aniquilamento de seu sonho de nação".

França, Reino Unido, Portugal, Austrália e Canadá somaram-se aos cerca de 150 países que reconhecem o Estado da Palestina. Mesmo que tal reconhecimento tenha chancela pura e simplesmente simbólica, ele abre um ambiente para que a criação de um Estado floresça. O premiê israelense, Benjamin Netanyahu, disse que "não haverá Estado palestino". Tanto Israel quanto EUA temem que o Hamas seja recompensado. Um raciocínio incoerente. Apenas dois Estados coexistindo de forma harmônica e respeitosa pode assegurar um futuro de paz no Oriente Médio. Persistir no ódio, na vingança e na matança desenfreada apenas tornará insuportável a vida de judeus e de palestinos.

Rodrigo Craveiro

Subeditor de Mundo

Jornalista formado pela Universidade Federal de Goiás (UFG) em 1997. Curioso por natureza, adora buscar histórias. Desde 2005, trabalha no Correio Braziliense, onde entrevistou laureados com o Nobel da Paz, embaixadores e ex-presidentes.

Por Rodrigo Craveiro
postado em 24/09/2025 06:00
