Nada será como antes

Anunciado como uma das atrações do Festival Estilo Brasil, Lô Borges viria a Brasília para se apresentar no auditório master do Centro de Convenções Ulysses Guimarães, ao lado de Beto Guedes, em 25 de outubro. Uma semana antes o entrevistei, mas ele não chegou a vir a Brasília, em decorrência de um problema de saúde, que o reteve em Belo Horizonte, sendo substituído por Wagner Tiso.

Durante o papo, ele buscou dar ênfase ao álbum que iria lançar, reunindo canções com letras de Zeca Baleiro. Entusiasmado, contou-me como se aproximaram: "Conheci o Zeca, aqui em Belo Horizonte, no final dos anos 1980. Na época, ele era desconhecido, anônimo, mas dono de grande talento. Frequentava o bairro de Santa Tereza, onde nasci, e local de surgimento do Clube da Esquina, que o Milton Nascimento e eu criamos".

Anteontem, fomos tristemente surpreendidos com o anúncio do falecimento do eterno parceiro de Milton. Juntos, criaram, no fim da década de 1970, um dos mais relevantes movimentos da Música Popular Brasileira, que gerou o álbum tido, ao lado do Chega de Saudade, síntese da Bossa Nova; e o Tropicália, epifania de Caetano Veloso e Gilberto Gil, três discos definidores da MPB.

Em 1972, paralelamente ao Clube da Esquina, Lô lançou o chamado Disco do tênis, que reunia composições autorais. À época, ele explicou que a ilustração da capa simbolizava a sua intenção de botar o pé na estrada, que o levou, na prática, a viajar durante um ano pelo país, se apresentando gratuitamente em praças públicas.

Lô, discípulo dos Beatles, a quem celebrou com Para Lennon e McCartney, foi criador e intérprete de outros clássicos como Cravo e canela, Dois rios, Quem sabe isso quer dizer amor, Paisagem da janela e Um girassol da cor do seu cabelo — canções melódicas e harmonicamente sofisticadas que fazem parte de um compêndio das mais belas composições do cancioneiro nacional.

Quase todas receberam letras do irmão Márcio Borges. Outros parceiros de Lô são Fernando Brant, Ronaldo Bastos, Arnaldo Antunes, Nando Reis, além dos tropicalistas Caetano Veloso e Tom Zé. Eles o viam como um artista e grande talento.

"A MPB que conhecemos não seria a mesma se não tivesse nos dado a alegria das composições de Lô Borges, ouvidas inicialmente em Belo Horizonte, antes de ultrapassar as fronteiras de Minas Gerais", ressaltou o presidente, Luiz Inácio Lula da Silva. Segundo ele, a primeira dama Janja da Silva é uma grande fã da música do artista.

Fui espectador de alguns shows de Lô. A última vez em que o vi em cena foi em 7 de novembro de 2019, num superlotado Ulysses Guimarães, como convidado de Milton Nascimento, no concerto da turnê comemorativa do cinquentenário do Clube da Esquina. Durante a apresentação, além das canções já citadas, eles dividiram a interpretação de San Vicente, Me deixa em paz e Nada será como antes.

Esta última deu título ao musical, dirigido por Charles Moeller e Cláudio Botelho, que se manteve em cartaz por dois meses no Teatro Claro, em Copacabana, no Rio de Janeiro, durante o verão de 2017, que também tive o privilégio de assistir.