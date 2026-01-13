Comentários no Instagram

Nunca fui daqueles que acreditavam no poder de premiações, especialmente as cinematográficas. Se um filme é bom e a história vale a pena, não é o reconhecimento de uma academia a milhares de quilômetros que atestará essa qualidade. Desde o último domingo (11/1), contudo, tenho me curvado a essa influência norte-americana. A verdade é que foi gratificante assistir a brasileiros, com produções em língua portuguesa, brilharem no Globo de Ouro 2026. Mais instigante ainda foi ouvir o que esses profissionais têm a dizer. Lamentavelmente, esse orgulho não parece ter sido compartilhado por todos.

O filme O agente secreto conquistou duas estatuetas: Melhor filme em língua não inglesa e Melhor ator em drama (por Wagner Moura). Na redação, fui um dos que participaram da cobertura em tempo real da cerimônia. Ainda no tapete vermelho, Moura fazia questão de não comemorar antecipadamente. Comedido, compartilhou um "santinho" que recebeu com a imagem de Fernanda Torres e prometeu "guardá-lo no bolso" ao ser questionado sobre a possibilidade de o objeto trazer sorte.

O ator e o diretor Kleber Mendonça concederam entrevistas a diversos veículos de comunicação e ressaltaram a importância da história de O agente secreto para o Brasil. Tudo era registrado pela equipe de plantão e compartilhado nas redes sociais. Era o ofício de reportar em tempo real.

Já era quase madrugada desta segunda-feira (12/1) quando Mendonça e Moura subiram ao palco para receber os respectivos prêmios. O diretor falou diretamente aos jovens cineastas, que formarão a nova geração do cinema nacional. O ator celebrou a cultura brasileira e refletiu sobre a sucessão de gerações. "O agente secreto é um filme sobre memória, ou a falta de memória, e sobre trauma geracional. Acredito que, se traumas podem ser herdados, valores também podem", declarou Wagner Moura no discurso de vitória.

Os recados ressoaram, provocaram reflexões e foram devidamente reportados. Contudo, alguns parecem resistir ao que os vencedores tinham a dizer. Diversos comentários nas publicações sobre a premiação atacavam Wagner Moura e a obra O agente secreto. "Terno feito com dinheiro da Lei Rouanet", comentou um internauta sobre a passagem do ator pelo tapete vermelho. "O reajuste dos professores foi de apenas R$ 18, tá?", ironizou outro. Assim seguiram várias reações ao material publicado pelo jornal sobre o evento.

Há quem defenda que os "haters" das redes sociais devam ser ignorados. Particularmente, discordo. Um caminho mais analítico é compreender a razão de determinados posicionamentos. É evidente que muitos desses comentários no Instagram revelam certa frustração política. Os opositores parecem mais movidos por vontades do que pela realidade dos fatos.

Comentários no Instagram funcionam como "termômetros sociais". Relevantes, eles alertam para altas temperaturas e possíveis enfermidades coletivas.



