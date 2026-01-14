A ameaça nuclear na crise iraniana

Com mais de 2 mil mortos estimados até ontem, os protestos que varrem as ruas de Teerã e de outras grandes cidades iranianas deixaram de ser apenas uma manifestação de descontentamento popular contra o regime opressivo que comanda o país desde 1979 para se tornar um fator de instabilidade global de primeira grandeza. Tanto a perspectiva de um conflito civil prolongado quanto a de um vácuo de poder abrupto no Irã impõem uma reflexão pragmática — e sombria - sobre a segurança internacional.

O Irã não é a Líbia de 2011, nem o Iraque de 2003. Trata-se de uma potência regional com um programa nuclear maduro, sofisticado e, em grande medida, pouco transparente. Anos de enriquecimento de urânio a níveis próximos ao grau militar, somados ao desenvolvimento de vetores balísticos, sugerem que o regime dos aiatolás domina o ciclo completo do átomo. Logo, a constatação de que o país já possua artefatos nucleares montados ou consiga montar uma bomba nuclear em questão de dias não pode ser descartada pelos serviços de inteligência.

É nesse ponto que a desordem interna cruza a fronteira do pesadelo geopolítico. O enfraquecimento do controle estatal iraniano cria um cenário de risco incalculável em um mundo perigosamente desregulado, onde os mecanismos de controle de armas e os tratados de não proliferação foram erodidos pela desconfiança mútua entre as grandes potências e o direito internacional vem sendo corroído por Vladimir Putin e Donald Trump. Dessa forma, diante do caos interno, a cadeia de comando pode se fragmentar a tal ponto que se perca o controle da tecnologia e do material nuclear.

O histórico do Oriente Médio ensina que vácuos de poder são rapidamente preenchidos por extremismos. Num cenário de fragmentação das Forças Armadas iranianas ou da Guarda Revolucionária, quem herdaria as chaves dos bunkers subterrâneos de Fordo e Natanz, corações do programa nuclear do país? A possibilidade de que material físsil ou ogivas prontas possam ser desviados para grupos terroristas ou milícias paramilitares — que operam na região como braços armados de facções diversas — não pode ser desprezada.

Enquanto é improvável que essas organizações saibam ou consigam operar uma ogiva nuclear completa, é bem plausível a chance de esse material ser usado para a criação das chamadas "bombas sujas", artefatos que combinam explosivos convencionais com o material radioativo. A comunidade internacional, por sua vez, observa o desenrolar dessa crise com uma letargia que pode ser perigosa.

O colapso dos acordos nucleares, como o Plano de Ação Conjunto Global (JCPOA, na sigla em inglês) — do qual Trump retirou os EUA em 2018 —, removeu do Ocidente as ferramentas de verificação in loco, deixando o mundo às cegas justamente no momento de maior turbulência. Sem canais diplomáticos robustos e com organismos multilaterais enfraquecidos, a capacidade de mediação externa é nula.

A situação no Irã, portanto, exige cautela máxima. O desejo legítimo de mudança da população não deve obscurecer a necessidade de vigilância sobre os ativos estratégicos do país. O mundo não pode se dar ao luxo de assistir passivamente à possível dissolução da autoridade em uma nação que guarda, em seus silos, o poder de desestabilizar o planeta. Garantir que a transição, qualquer que seja ela, não resulte em bombas e material nuclear na mão de extremistas e terroristas deveria ser prioridade da diplomacia mundial.



